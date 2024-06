Pancakes mit Schokoladenfüllung: Schokolade zum Frühstück

Schokolade zum Frühstück ist nicht nur ein lustiger Film, sondern eine gute Idee für einen süßen Start in den Tag. Unsere leckeren Pancakes mit Schokoladenfüllung erfüllen dieses Motto. Sie sind wunderbar weich wie kleine Kissen, und wenn du sie aufschneidest, erwartet dich ein Traum aus flüssiger Schokolade. Ein paar schöne Erdbeeren runden deine leckere Kreation perfekt ab.

Pancakes mit Schokoladenfüllung: leichte Zubereitung

Natürlich könntest du deine Pancakes auch einfach mit Schokolade bestreichen. Aber wo bliebe da der Spaß? Außerdem wird die Schokolade richtig schön flüssig, weil sie zusammen mit dem Pancake in der Pfanne erhitzt wird. Was haben geschmolzene Lebensmittel nur an sich, sodass wir sie besonders unwiderstehlich finden? Vieles scheint besser zu werden, wenn es schmilzt.

Denke nur an geschmolzenen Käse. Das bringt einen auf Ideen! Du könntest unsere Pancakes auch herzhaft zubereiten, den Zucker im Teig weglassen und sie stattdessen mit Käse befüllen. Eine traumhafte Vorstellung. Aber zurück zu unserem Schokotraum: die Pancakes mit Schokoladenfüllung werden dich auf die bestmögliche Weise umhauen, so viel ist sicher.

Pancakes mit Schokoladenfüllung zu befüllen ist gar nicht so kompliziert, wie du vielleicht zunächst vermutest. Du bereitest dafür zunächst den Teig zu, indem du Eier, Zucker, Milch, Joghurt, Mehl, etwas Backpulver und Salz miteinander verquirlst. Dann gibst du einen Esslöffel davon in die heiße Pfanne und setzt sofort einen kleinen Löffel der Schokocreme deines Vertrauens darauf. Abschließend kommt ein weiterer Esslöffel Teig on top. Von beiden Seiten goldbraun backen, fertig!

Hast du Lust auf noch mehr verführerische Schokoideen? Mit unseren Bananasplit-Pancakes startest du ebenfalls schokoladig in den Tag. Unsere Nutella-Kekse sind für ungeduldige Naschkatzen genau das Richtige, denn du brauchst nur 5 Zutaten und eine halbe Stunde Zeit. Und falls du keine Lust hast, die berühmte Schokocreme zu kaufen, kannst du einfach Nutella selber machen.