Panierter Feta mit Sesam: mediterraner Genuss zum Snacken

Wir von Leckerschmecker lieben Käse in allen Variationen. Aber am liebsten essen wir würzigen Feta – kalt oder warm. Heute sogar im Sesammantel als panierter Feta. Das einfache Rezept gibt es hier.

Schnelles Rezept für panierten Feta mit Sesam

Der panierte Feta mit Sesam passt perfekt zu einem mediterranen Abendessen oder ist lecker als leichte Vorspeise oder Snack. Der knusprige Mantel sorgt für einen wunderbaren Crunch, während der weiche, salzige Feta im Inneren schmilzt.

Feta ist ein traditioneller griechischer Käse, der seit Jahrhunderten hergestellt wird. Der Name stammt vom griechischen Wort „fetta“, was „Scheibe“ bedeutet, und bezieht sich auf die Art, wie der Käse in Scheiben geschnitten wird.

„Feta“ darf sich allerdings nur Käse nennen, der in bestimmten Regionen Griechenlands nach traditionellen Methoden hergestellt wird und aus Schafsmilch oder einer Mischung aus Schaf- und Ziegenmilch besteht. Der etwas mildere Käse aus Kuhmilch wird zwar landläufig als Feta bezeichnet, heißt aber eigentlich Hirtenkäse.

Für den panierten Feta mit Sesam schneidest du den Käse in Stangen oder große Würfel. Danach verteilst du Mehl, ein verquirltes Ei sowie eine Mischung aus Paniermehl und Sesam auf drei tiefe Teller. Anschließend wird der Feta zuerst im Mehl, dann im Ei und zum Schluss in der Sesam-Paniermehl-Mischung gewälzt. Zum Schluss frittierst du die Feta-Stücke in einem Topf mit Öl oder brätst sie mit ausreichend Öl in der Pfanne an.

Für den gewissen Pepp kannst du den Feta vorher mit Gewürzen verfeinern. Eine Prise Paprika oder etwas Chili sorgen für eine leichte Schärfe, die perfekt mit der nussigen Sesamkruste harmoniert. Auch Kräuter wie Oregano oder Thymian passen wunderbar zu diesem Gericht und unterstreichen die mediterrane Note.

