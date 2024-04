Süßer Panna-Cotta-Pilz: italienischer Klassiker, ganz verspielt

Panna Cotta ist einer der großen italienischen Dessert-Klassiker. Wir hatten mal wieder richtig Lust darauf. Aber wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir einem Gericht nicht unseren ganz besonderen Touch geben würden. In diesem Fall machen wir also einen Panna-Cotta-Pilz mit weißer Schokolade und Erde aus Oreos. Ist der nicht niedlich?

Panna-Cotta-Pilz: ein echter Hingucker

Die Zubereitung von Panna Cotta ist nicht schwer. Übersetzt heißt das Rezept „gekochte Sahne“ und das beschreibt die Zubereitung recht gut. Sahne wird mit Zucker und Vanille aufgekocht und mit Gelatine vermischt. Dann kommt das Ganze in den Kühlschrank. Die Gelatine wird wieder fest, das Ergebnis ist also eine feste Sahnecreme. Verwendet man etwas mehr Gelatine, wird das Dessert richtig fest und behält seine Form. Das kommt uns für diesen Panna-Cotta-Pilz gerade recht!

Der Panna-Cotta-Pilz besteht aus zwei Teilen: Eine normale Panna Cotta und eine mit Erdbeeren. Beides besteht aber aus der gleichen Masse. Wir füllen also einen Teil der Creme für den Pilzstiel in ein Gefäß und pürieren den Rest mit einigen Erdbeeren. Das wird gesiebt und in einer Schale erkalten lassen. Unser Pilzhut ist fertig! Zusammengesetzt werden die beiden mit einem knusprigen Mikado-Stab zum Naschen. Kleine weiße Schokodrops ergeben die Fliegenpilz-Optik. Und fertig ist der Pilz!

Panna-Cotta-Pilz: italienischer Dessertklassiker in neuem Gewand Wir verwandeln heute einen der großen Klassiker der italienischen Küche in einen echten Hingucker: der Panna-Cotta-Pilz sieht toll aus!

Nun fühlt sich ein Fliegenpilz, selbst wenn es ein essbarer ist, im Wald am wohlsten. Angerichtet wird er also auf einer Holzscheibe. Erde muss auch noch her, dafür nehmen wir einfach zerstoßene Oreo-Kekse. Richtest du deinen Panna-Cotta-Pilz so an, werden sich alle Leute danach umdrehen.

