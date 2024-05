Paprika-Sahne-Hähnchen aus dem Ofen: Rezept für mehr Genuss am Tisch

Wasche die Hähnchenbrustfilets vorsichtig und tupfe sie mit einem Küchenpapier trocken. Würze sie mit Salz, Pfeffer und dem Paprikapulver und lege sie in eine gefettete Auflaufform.

Wasche die rote Paprika, entferne die Kerne und das Gehäuse, schneide sie in schmale Streifen und verteile sie auf dem Fleisch.

Schäle Zwiebel und Knoblauch klein und schneide sie in Ringe bzw. klein. Dünste Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne mit Öl an.