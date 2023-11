Gleich zu Anfang können wir dir versichern: Sobald diese köstlichen Parmesan-Kartoffeln serviert werden, verschwinden sie schneller, als du das Wort “Parmesan-Kartoffeln” aussprechen kannst. Die überbackenen Erdäpfel zeichnen sich durch ihren herrlich würzigen und knusprigen Geschmack aus. Sie sind eine ideale Bereicherung für ein Partybuffet oder als Beilage zu Burgern und anderen Gerichten. Wer eine zusätzliche Geschmacksexplosion erleben möchte, kann die Parmesan-Kartoffeln mit einem frischen Salat kombinieren, wodurch sie zu einem unwiderstehlichen Mittagessen für die nächste Pause werden. Alternativ kannst du sie auch mit einem köstlichen Dip genießen. Wie du siehst, sind die Möglichkeiten vielfältig!

Im Ofen gratinierte Parmesan-Kartoffeln

Für die Zubereitung der Parmesan-Kartoffeln haben wir noch einen Tipp: Damit die nämlich besonders knusprig werden, kannst du sie statt auf einem Blech oder in einer Auflaufform auch auf einem Ofengitter garen. Dabei solltest du nur nicht vergessen, unter das Gitter ein Backblech, das du mit Backpapier ausgelegt hast, zu schieben, falls der Käse heruntertropft.

Du hast Lust auf die Parmesan-Kartoffeln bekommen? Wunderbar, die Zubereitung ist wirklich kinderleicht und erfordert nicht viele Zutaten. Wir empfehlen, kleine Kartoffeln wie beispielsweise Drillinge zu verwenden. Die brauchst du lediglich einmal der Länge nach zu halbieren. Nutzt du größere Knollen, schneide diese am besten in dickere Scheiben. Oder wie wäre es mit sogenannten Smashed Potatoes? Dafür kochst du die Kartoffeln kurz an, gießt das Wasser ab und zerdrückst die Knollen dann vorsichtig mit dem Boden eines Glases, bevor du sie mit Käse und Co. verfeinerst.

So, nun haben wir dir aber wirklich genug Tipps gegeben – es wird Zeit für die Parmesan-Kartoffeln. Los geht’s!