Parmesan und Kräuter machen diese Tarte unvergesslich

Vermische das Mehl mit Salz, Thymian und Rosmarin in einer Schüssel. Schneide die Butter in kleine Würfel und arbeite sie mit den Fingern ins Mehl ein, bis Streusel entstehen. Füge das Ei und die saure Sahne hinzu und knete alles schnell zu einem glatten Teig. Wickel ihn in Frischhaltefolie und leg ihn für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank.