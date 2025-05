Lust auf etwas Neues? Diese Auberginensoße wird dich umhauen

Spaghetti Carbonara oder Pesto hast du schon tausend Mal gegessen? Dann probiere doch mal etwas Neues – und zwar diese Pasta mit cremiger Auberginensoße! Was macht sie so besonders? Geröstete Auberginen geben der Soße ein wunderbares, rauchig-zartes Aroma. Kräuter, ein Spritzer Zitrone und knusprige Toppings wie Walnüsse und Semmelbrösel machen daraus ein echtes Highlight.

So bereitest du die Pasta mit cremiger Auberginensoße zu

Ohne Pasta geht bei mir gar nichts! Mein Küchenschrank ist zu jeder Zeit mit einer Auswahl an verschiedenen Nudelsorten ausgestattet. Und wenn ich mal nicht weiß, was ich kochen soll, dann kommt im Zweifel ein leckeres Pasta-Gericht auf den Tisch. Denn Nudeln enttäuschen einfach nie.

Aus Gewohnheit tendiere ich dennoch oft dazu, immer wieder dieselben Rezepte zu kochen. Versteh mich nicht falsch, sie alle schmecken richtig gut. Aber ein bisschen Abwechslung und raus aus dem Alltagstrott schadet trotzdem nicht. Aus diesem Grund gibt’s heute diese Pasta mit cremiger Auberginensoße.

Dafür röstest du eine Aubergine mit etwa Olivenöl sowie Salz und Pfeffer im Ofen. In der Zwischenzeit kannst du Pinienkerne rösten und klein gehackte Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne glasig anbraten. Beides benötigen wir später für die Soße. Auch die Pasta kannst du in der Zwischenzeit al dente kochen. Hebe beim Abgießen der Nudeln ein bisschen Pastawasser auf. Dieses kannst du jederzeit nutzen, um die Konsistenz deiner Soße anzupassen.

Ist die Aubergine fertig geröstet, kratzt du das weiche Fruchtfleisch aus der Schale und gibst es zusammen mit den Pinienkernen, Knoblauch, Zwiebel, getrockneten Kräuter, einem Spritzer Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer in einen Mixer und pürierst alles fein. Anschließend gibst du die Soße zu den Nudeln, rührst Sahne und Parmesan unter und vermengst alles gut. Sobald die Pasta mit cremiger Auberginensoße fertig sind, kannst du sie mit gehackten Walnüssen und knusprigen Semmelbröseln servieren.

Als kleine Beilage schmeckt ein grüner Salat mit Zitronen-Vinaigrette oder ein bisschen Tomate-Mozzarella mit Balsamico-Creme hervorragend. Auch eine Scheibe geröstetes Brot, leicht mit Knoblauch eingerieben und mit etwas Olivenöl verfeinert, macht sich gut zur Pasta. Lass es dir schmecken!

Pasta mit cremiger Auberginensoße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Aubergine

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 EL Pinienkerne

200 g Pasta deiner Wahl z. B. Spaghetti oder Penne

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 TL Zitronensaft

1 EL Basilikum

1 EL Oregano

100 ml Sahne

1-2 EL Parmesan gerieben

2 EL Semmelbrösel

1/2 TL Chiliflocken

40 g Walnüsse

Frischer Dill zum Garnieren (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Wasche die Aubergine und schneide sie längs in zwei Hälften. Schneide die Schnittfläche leicht kreuzförmig ein, bestreiche sie mit 1 EL Olivenöl und würze sie mit etwas Salz und Pfeffer.

Lege die Auberginenhälften auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Röste sie für ca. 30–35 Minuten im Ofen, bis das Fruchtfleisch weich ist.

Während die Aubergine im Ofen ist, röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl kurz an, bis sie goldbraun sind, und stelle sie beiseite.

Koche die Pasta in reichlich Salzwasser al dente und gieße sie anschließend ab. Hebe etwas Kochwasser auf. Schäle und hacke derweil die Zwiebel und den Knoblauch fein.

Nimm die gerösteten Auberginen aus dem Ofen und lass sie kurz abkühlen. Kratze dann das weiche Fruchtfleisch heraus und entsorge die Haut.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und brate die Zwiebel und den Knoblauch darin an, bis sie glasig sind.

Gib das Auberginenfruchtfleisch in einen Mixer 🛒 . Würze mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitronensaft. Füge die Kräuter und die gerösteten Pinienkerne hinzu. Püriere alles cremig. Füge nach Bedarf etwas Kochwasser hinzu.

Rühre die Sahne und den Parmesan unter und schmecke die Soße nochmals ab. Sollte die Soße zu dick sein, füge etwas Kochwasser hinzu.

Erhitze 1 EL Olivenöl in einer kleinen Pfanne und röste die Semmelbrösel darin an, bis sie goldbraun sind. Würze sie mit etwas Salz und Chiliflocken. Nimm sie vom Herd. Hacke Walnüsse grob und mische sie unter.

Mische die Soße mit der gekochten Pasta, sodass sich alles gut verbindet.

Richte die Pasta auf zwei Tellern an und serviere sie mit den gerösteten Semmelbröseln und Walnüssen.

