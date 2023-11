Je nach Kürbis musst du diesen entweder waschen oder schälen und anschließend würfeln. Heize dann den Ofen auf 200°C vor und fülle die Kürbiswürfel zusammen mit den Knoblauchzehen und den Thymianzweigen in eine große Auflaufform. Nun diese Zutaten mit Olivenöl beträufeln, salzen und pfeffern und mischen. Platziere im Anschluss in der Mitte der Form den Feta und schiebe die Form 20-30 Minuten in den Ofen, bis der Kürbis weich ist.