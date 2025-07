Leckere Nudeln: Pasta Primavera mit Sahne und Parmesan

Nudeln, jede Menge Gemüse, Sahne und Parmesan – vielmehr brauchst du nicht für eine Pasta Primavera. Das Gericht ist ein echter Klassiker und beliebt dazu, denn die Zubereitung dauert höchstens 30 Minuten. Hast du Appetit auf Nudeln, weißt aber nicht so recht, welche Soße du dazu kochen möchtest, ist Pasta Primavera immer eine gute Idee, Schau einfach mal in deinem Kühlschrank nach, welches Gemüse sich darin befindet. Das ist die Basis für die Soße dieses einfachen Gerichts.

Pasta Primavera – so bereitest du sie zu

Übersetzt bedeutet das Wort Primavera so viel wie Frühling. Aber keine Sorge, du kannst dieses leckere Nudelgericht zu jeder Jahreszeit zubereiten. Ein Rezept mit festgelegten Zutaten gibt es nämlich nicht. Verarbeitet wird das Gemüse, das gerade Saison hat und welches der Kühlschrank so hergibt.

Im Frühling schmeckt die Pasta zum Beispiel mit Erbsen, Möhren oder Spargel, während du im Sommer aus Stangenbohnen, Zucchini und Fenchel eine Soße zaubern kannst. Lass deiner Fantasie beim Kochen von Pasta Primavera freien Lauf und kreiere deine eigene Version des Klassikers. Für unsere Varianten verwenden wir Brokkoli, TK-Erbsen, Kirschtomaten, Paprika und Möhren.

Auch wenn es zunächst so klingt: Ein typisch italienisches Gericht ist Pasta Primavera nicht. Erfunden wurde sie nämlich in den 1970er Jahren in New York im Restaurant Le Cirque. Dieses hatte sich eigentlich auf gehobene französische Küche spezialisiert, aber als Tages-Special Pasta Primavera auf der Karte stehen. Erst als 1977 ein Artikel in der New York Times erschien, in der das Gericht als das mit „Abstand meistdiskutierte Gericht in Manhattan“ beschrieben wurde, begann der Siegeszug der Pasta.

Nudelgerichte müssen nicht immer aufwendig und kompliziert zubereitet werden, das beweist auch unsere Pasta Primavera. Zum Glück gibt es noch viele weitere Kreationen, die im Handumdrehen auf dem Tisch stehen, wie etwa diese Penne alla Wodka, die Nudeln in Tomaten-Sahnesoße oder unsere Ofen-Spaghetti mit Spinat und Feta.