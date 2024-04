Leckeres Spargelrezept: Pastilla mit Fisch und grünem Spargel

Pochiere den Fisch für 6-8 Minuten in leicht kochendem Salzwasser. Schneide ihn danach klein.

Gare die Reisnudeln nach Packungsanweisung, lass sie abkühlen und schneide sie danach in 1 cm lange Stücke.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einer Pfanne und dünste den Spargel einige Minuten darin an. Gib dann Knoblauch, Zitrone, Ingwer, Harissa, Kreuzkümmel und Kurkuma dazu und dünste alles weitere 5 Minuten. Lass es danach abkühlen.

