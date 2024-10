Herbstgenuss aus dem Ofen: Pastinaken-Quiche

Es gibt Gerichte, die verbindet man ganz klar mit einer Jahreszeit – so auch diese Pastinaken-Quiche. Ihr leicht nussiger Geschmack und die zarte, cremige Textur passen wunderbar in den Herbst. Ob als Mittagessen, Abendessen oder auch für den nächsten Brunch – die leckere Quiche bringt Abwechslung auf den Teller.

Einfaches Rezept für Pastinaken-Quiche

Pastinaken haben in den letzten Jahren wieder mehr an Beliebtheit gewonnen, nachdem sie lange Zeit eher in Vergessenheit geraten waren. Vor der Einführung der Kartoffel in Europa waren Pastinaken ein Grundnahrungsmittel. Ihr Geschmack ist mild-süßlich und erinnert an eine Mischung aus Karotten und Petersilienwurzel. Das Wurzelgemüse lässt sich vielseitig einsetzen – du kannst es rösten, pürieren oder als Zutat in Suppen sowie herzhaften Backgerichten wie dieser Quiche verwenden.

Auch mit ihren Inhaltsstoffen können Pastinaken punkten. Sie sind eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe, Vitamine wie C und K sowie Mineralstoffe wie Kalium. In der modernen Küche feiern sie inzwischen eine kleine Renaissance und sind eine tolle Alternative zu anderen Wurzelgemüsesorten.

Für die Pastinaken-Quiche benötigst du neben dem Gemüse noch Mürbeteig, eine Zwiebel, Sahne, Käse und Eier. Abgerundet wird der Geschmack durch Kräuter wie Thymian und Schnittlauch. Auch Rosmarin schmeckt bestens dazu. Den Mürbeteig kannst du entweder selbst machen oder fertig im Supermarkt kaufen. Wir haben uns in unserem Rezept für die fertige Variante entscheiden, so ist die Pastinaken-Quiche in Windeseile fertig.

Genieße sie warm oder kalt und werde ein ebenso großer Fan des Wurzelgemüses wie wir.

Weil wir dich mit unserem Rezept sicherlich überzeugen konnten, koche dir doch gleich noch eine leckere Pastinakensuppe. Hast du immer noch nicht genug von dem Wurzelgemüse, sind die Pastinaken-Kartoffel-Puffer und die Pastinaken-Pommes sicherlich auch etwas für dich.