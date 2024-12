Pastinakencremesuppe mit Haselnuss-Crunch: würziger Genuss für kalte Tage

Langsam wird es Zeit, sich über das Weihnachtsmenü Gedanken zu machen. Was soll es zum Dessert geben? Welche Getränke werden serviert? Und muss nicht eigentlich auch eine Vorspeise her? In dem Fall hätten wir einen Vorschlag. Wie wäre es mit einer Pastinakencremesuppe mit Haselnuss-Crunch? Durch das Nusstopping wird die Suppe zum Highlight deines Festmenüs. Und das Beste: Für die Zubereitung brauchst du gerade einmal eine halbe Stunde.

Rezept für Pastinakencremesuppe mit Haselnuss-Crunch

Die Pastinake gehört zu dem Gemüse, an dem man im Supermarkt meist ohne weitere Beachtung vorbeigeht. Völlig zu Unrecht. Denn richtig zubereitet, ist das Wurzelgemüse richtig lecker und gesund dazu. Die Wurzel ist vor allem in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Vitamin-C-Lieferant. Sie hilft dabei, die Nerven zu stärken und wirkt zudem antibakteriell. All das und noch viel mehr spricht eindeutig für mehr Pastinake auf dem Speiseplan.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran und bereiten uns aus dem Gemüse eine Pastinakencremesuppe mit einem knusprigen Haselnuss-Topping zu. Das ergibt einen tollen Kontrast zu der leicht süß schmeckenden Suppe und bringt zudem noch etwas Biss mit.

Für die Suppe brauchst du natürlich frische Pastinaken. Die haben gerade Saison und sind daher leicht im Supermarkt zu bekommen. Schäle sie, schneide sie in Scheiben und dünste sie mit Zwiebel und Knoblauch in Öl an. Danach löschst du mit Brühe ab und lässt die Suppe so lange kochen, bis das Gemüse weich. Püriere die Suppe, bis sie eine cremige Konsistenz hat, gieße die Sahne hinzu und schmecke sie ab.

Nun fehlt noch das Topping. Dafür hackst du die Haselnüsse und röstest sie in einer Pfanne mit Honig und Öl knusprig an. Die streust du dann zum Servieren einfach über die Suppe. Perfekt also für ein Weihnachtsmenü, denn für die Pastinakencremesuppe stehst du wirklich nicht lange in der Küche.

