Neuer Backtrend im Herbst: Dieser Pastinakenkuchen ist saftiger als jeder andere

Heute gibt es Pastinakenkuchen! Saftig, aromatisch und überraschend leicht – dieser Kuchen macht nicht nur Freude beim Backen, sondern auch beim Naschen. Durch die Pastinaken bekommt er eine angenehm erdige Note, die perfekt mit Gewürzen wie Anis harmoniert. Ein idealer Kuchen für herbstliche Tage oder wenn du Lust auf etwas Neues hast.

Einfaches Rezept für Pastinakenkuchen

Pastinaken kennen viele wahrscheinlich nur vom Babybrei. Das heimische Wintergemüse war lange in Vergessenheit geraten, erobert sich mittlerweile aber wieder einen festen Platz in der Küche. Die weißen Wurzeln erinnern optisch an große Möhren und haben einen süßlich-nussigen, leicht erdigen Geschmack, der oft als mild und aromatisch beschrieben wird.

In manchen Gegenden gilt die Pastinake übrigens als ein Gemüse mit einer besonderen Bedeutung: So sagt man ihr in alten europäischen Überlieferungen nach, dass sie Kraft und Gesundheit bringen soll – vielleicht ein Grund, warum sie in der kalten Jahreszeit so beliebt war und heute wieder an Beliebtheit gewinnt.

Pastinaken lassen sich auf viele Arten verwenden – roh im Salat, gekocht in Suppen, als Püree oder in Eintöpfen. Auch im Kuchen oder Gebäck sorgen sie für eine besondere Süße und Saftigkeit, wie in diesem Rezept für Pastinakenkuchen.

Diesen verfeinern wir noch mit Süßrahmbutter, Walnüssen und Orangen. Das cremige Topping besteht aus Frischkäse, Crème fraîche und Puderzucker. Für den ganz besonderen Geschmack kommt noch Anis hinzu.

Der Pastinakenkuchen schmeckt auch am nächsten Tag noch wunderbar saftig. Wir bezweifeln aber, dass du ihn nicht schon am ersten Tag vernaschst. Genieße ihn als Dessert oder zu einer gemütlichen Kaffeerunde mit der Familie oder Freunden.

