Petersilien-Risotto: frische Version eines italienischen Klassikers

Wann gab es bei dir das letzte Mal ein Risotto? Bei mir erst gestern. Und was soll ich sagen? Die Zubereitung war so viel einfacher als gedacht. Denn: Aus irgendeinem unerklärlichen Grund hält sich der Mythos hartnäckig, Risotto sei kompliziert und auf dem Weg zur perfekten, schlonzigen Konsistenz lauerten so einige Fallen. Wie dir ein perfektes Petersilien-Risotto gelingt, zeigen wir dir hier.

Schritt für Schritt zum perfekten Petersilien-Risotto

Es ist endlich Frühling und das darf sich auch auf dem Teller bemerkbar machen. Wie wäre es da mit einem Petersilien-Risotto? Das schmeckt frisch und seine grüne Farbe macht gute Laune.

Das Geheimnis eines gelungenen Risottos liegt in den ausgewählten Zutaten. Verwende einen echten Risottoreis, hochwertiges Olivenöl, einen guten Parmesan, den du selbst frisch reibst und eine Brühe, die du warm zum Risotto gibst. Natürlich darf auch ein gutes Stück Butter nicht fehlen.

Die wichtigste Regel beim Zubereiten eines Risottos heißt: Rühren! Bevor es aber soweit ist, erhitzt du Olivenöl in einem Topf und schwitzt darin eine klein geschnittene Schalotte glasig an. Gib den Reis hinzu und brate ihn kurz mit an, danach löschst du alles mit Weißwein ab.

Während du den Wein dazu gießt, rührst du den Topfinhalt, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Dann fügst du ebenfalls unter Rühren nach und nach je eine Kelle voll Brühe hinzu. Wenn der Reis cremig, aber noch bissfest ist, kommt die Petersilie hinzu. Hacke sie klein, mische sie mit Zitronensaft und Olivenöl und gib die Mischung zum Reis. Zum Schluss kommen noch frisch geriebener 🛒 Parmesan und Butter in dein Risotto und zum Servieren geröstete Pinienkerne obendrauf. So schwer war das nicht, oder?

Petersilien-Risotto Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Schalotte

1 Bund glatte Petersilie

4 EL Olivenöl

150 g Risottoreis

100 ml trockener Weißwein

500 ml warme Gemüsebrühe

30 g geriebener Parmesan

1 EL Butter

Salz und Pfeffer

1 EL Zitronensaft

Pinienkerne Zubereitung Ziehe die Schalotte ab und hacke sie in feine Würfel. Wasche die Petersilie, schüttle sie trocken, hacke sie sehr fein und stelle sie beiseite.

Erhitze 2 EL Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze.

Gib die fein gehackte Schalotte dazu und dünste sie 2–3 Minuten glasig an.

Gib den Risottoreis hinzu und schwitze ihn in 2 Minuten mit an.

Lösche den Reis mit Weißwein ab und lasse ihn unter ständigem Rühren einkochen, bis die Flüssigkeit vollständig verdampft ist.

Gib eine Kelle warme Gemüsebrühe zum Reis und rühre weiter, bis die Brühe vollständig aufgesogen ist.

Wiederhole diesen Vorgang, bis die Brühe aufgebraucht ist und der Reis eine cremige Konsistenz hat, aber noch bissfest ist.

Vermische die gehackte Petersilie mit Zitronensaft und dem restlichen Olivenöl in einer kleinen Schüssel. Rühre die Petersilienmischung dann unter das Risotto.

Gib die Butter und den geriebenen Parmesan dazu und rühre alles so lange um, bis sich die Zutaten gut miteinander verbunden haben und das Risotto eine cremige Textur hat. Schmecke es zum Schluss mit Salz und Pfeffer ab.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun an und streue sie zum Servieren über das fertige Risotto.

