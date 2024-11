Pfefferminz-Brownies mit Zuckerstangen sind das beste, was du aus der Weihnachtssüßigkeit machen kannst

Bekommst du in der Weihnachtszeit auch öfter mal Zuckerstangen geschenkt und weißt nicht so recht, was du damit anfangen sollst? Mir geht es jedenfalls so. Ich mag die süßen und oft nach Pfefferminz schmeckenden Stangen nicht essen und so liegen sie bei mir ewig rum, bis ich sie dann doch irgendwann wegwerfe. Ich gebe zu: Die optimale Lösung ist dies nicht. Wir haben aber trotzdem einen leckeren Tipp, wie du die Zuckerstangen verwenden kannst.

Süßer Genuss: Pfefferminz-Brownies mit Zuckerstangen

Irgendwann stapelten sich ein Weihnachten mal die Zuckerstangen bei mir, weil ich in dem Jahr einfach viele geschenkt bekommen habe. Was mache ich nur damit? Sie einfach zu naschen kam nicht infrage. Pur sind sie mir viel zu süß. Dann entdeckte ich das Rezept für Pfefferminz-Brownies mit Zuckerstangen und somit die perfekte Möglichkeit, die Süßigkeit zu verarbeiten.

Brownies schmecken erst so richtig lecker, wenn sie im Inneren noch weich und klebrig sind. Backe sie deshalb nicht zu lange. Um zu überprüfen, ob die Brownies fertig sind, empfehlen wir die Stäbchenprobe. Ist der Teig an der Oberfläche durchgebacken und bleibt am Stäbchen etwas Teig hängen, sind sie gut. Lass die Brownies vor dem Anschneiden und Probieren vorher jedoch erst gut auskühlen.

Highlight sind natürlich die Zuckerstangen. Die zerbröselst du in grobe Stücke und mischst einen Teil davon unter den Teig. Den Rest verteilst du auf den Brownies und backst sie mit. Für ein besonderes Aroma sorgt außerdem ein wenig Minze. Das kommt mit in den Teig und passt nicht nur gut zur Schokolade, sondern auch zu den Zuckerstangen.

Noch mehr schokoladiger Browniegenuss erwartet dich mit diesen Rote Bete Brownies. Herbstlich und süß schmecken unsere Maronen-Brownies. Hast du eine Heißluftfritteuse, kannst du saftige Brownies im Airfryer zubereiten.