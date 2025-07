Cremiger Begleiter zu Fleisch, Nudeln und Co.: Pfifferlingrahmsoße

Wir sind mitten in der Pfifferlingsaison und lassen uns die gelben, würzigen Waldpilze nicht nur in leckeren Gerichten schmecken, sondern bereiten daraus eine Rahmsoße zu. Die ist der ideale Begleiter zu Schmorgerichten, Wild oder Gegrilltem. Sie passt aber auch zu Nudeln, Klößen oder Kartoffelrösti. So einfach gelingt die Pfifferlingrahmsoße.

Pfifferlingrahmsoße: schnell und einfach zubereitet

Eine cremige Soße gehört zu vielen Gerichten einfach dazu. Das Beste: Die Zubereitung ist wirklich unkompliziert und dauert nicht lange.

Beginne damit, die Pfifferlinge gründlich zu putzen. Entferne trockene oder matschige Stellen. Achte auch darauf, Moos und Erdreste gut zu entfernen.

Tipp: Wusstest du, dass man Pilze lieber nicht waschen sollte? Den Grund erfährst du in unserem Leckerwissen-Ratgeber.

Sind die Pfifferlinge sauber, schälst du die Schalotten und die Knoblauchzehe und schneidest beides in kleine Würfel. Auch die Petersilie wäschst du und hackst sie klein. Presse den Saft der halben Zitrone aus und stelle ihn erst einmal beiseite.

Als Nächstes zerlässt du Butter in einer Pfanne und brätst darin die Pilze rundherum einige Minuten an. Nimm sie anschließend heraus und stelle sie beiseite. Nun werden die Schalotten und der Knoblauch in der Pfanne ebenfalls angedünstet. Streue etwas Mehl darüber und warte, bis die Zwiebel leicht braun werden. Nun löschst du mit dem Zitronensaft ab. Rühre dabei gut um. Füge die Sahne unter Rühren hinzu und lass die Soße erst einmal fünf Minuten auf niedriger Stufe köcheln.

Zum Schluss kommen noch die Crème fraîche, Salz und Pfeffer sowie die Petersilie und die Pfifferlinge hinzu. Erwärme die Pilze in der Soße und koche diese noch einmal auf. Ist sie zu dick geraten, kannst du ihre Konsistenz verdünnen, indem du etwas Milch hineingießt.

Probiere diese Soße unbedingt aus, solange du frische Pfifferlinge bekommst. Sie verleiht vor allem Fleischgerichten eine würzige Komponente. Mit ihrer cremigen Konsistenz passt sie aber auch perfekt zu Nudeln oder Knödeln.

