Mit oder ohne Alkohol: Stoße mit einem Pfirsich-Rosmarin-Fizz an

Im Sommer zieht es uns gern nach getaner Arbeit oder am Wochenende nach draußen. Egal, ob wir die Zeit dabei an einem See, im Garten, beim Picknicken oder Grillen mit Freunden verbringen, was immer mit dabei sein muss, ist ein erfrischender Drink. Aktuell hat es uns der Pfirsich-Rosmarin-Fizz besonders angetan.

Pfirsich-Rosmarin-Fizz: Cocktail mit raffinierter Kräuternote

Ein guter Drink zum Anstoßen gehört im Sommer einfach dazu. Besonders, wenn er dabei auch noch gut gekühlt ist. Alkohol ist dabei natürlich Nebensache. Der Cocktail unserer Wahl darf auch gern auf Hochprozentiges verzichten. Unser Motto: Hauptsache, es schmeckt. Und richtig lecker finden wir den Pfirsich-Rosmarin-Fizz, der sich übrigens auch in einer alkoholfreien Variante ohne Kater am nächsten Morgen, zubereiten lässt. Dazu später mehr.

Zuerst mixen wir uns eine klassische Version mit Gin. Bevor es aber losgeht, muss zuerst ein Rosmarinsirup her. Der verleiht dem Drink eine herbe Note, die perfekt zur Süße des Pfirsichs passt. Den Rosmarin dafür ernten wir frisch von unserem Balkon und geben ihn zusammen mit Zucker und Wasser in einen Topf. Das muss zusammen aufkochen. Dann entfernen wir die Zweige und lassen den Sirup auskühlen.

Als nächstes entkernen wir die Pfirsiche und schneiden einen Teil in Würfel, den anderen Teil in Spalten. Die Würfel werden grob mit dem Saft einer halben Zitrone zu einem Püree verarbeitet. Das wird dann gleichmäßig auf die Gläser verteilt. Darüber kommt ein Schuss unseres selbst gemachten Sirups.

Nun füllen wir die Gläser mit Eiswürfeln und gießen Sekt sowie Gin dazu. Alles kurz vorsichtig umrühren und mit einem Rosmarinzweig und den Pfirsichspalten dekorieren. Cin Cin!

Und nun zur nicht alkoholischen Variante. Hier kannst du wahlweise einen alkoholfreien Gin verwenden und den Drink mit einem Tonicwasser statt Sekt aufgießen. Auch mit Mineralwasser schmeckt der Cocktail. Teste am besten alle Varianten einmal aus und schau, was dir besonders gut schmeckt.

Pfirsich-Rosmarin-Fizz Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Pfirsiche

100 ml Wasser

1 EL Zucker

4 Zweige frischer Rosmarin

1/2 Bio-Zitrone Saft

Eiswürfel

250 ml Sekt

40 ml Gin online, zum Beispiel hier 🛒 Zubereitung Wasche die Pfirsiche, entferne die Kerne und schneide das Fruchtfleisch von 1,5 Pfirsichen in Stücke. Schneide einen halben Pfirsich in dünne Spalten.

Gib Wasser, Zucker und 2 Rosmarinzweige in einen kleinen Topf. Koche alles für 3–4 Minuten zu einem Sirup. Nimm den Rosmarin heraus und lass den Sirup abkühlen.

Püriere die Pfirsichstücke zusammen mit dem Saft einer halben Zitrone zu einem glatten Mus.

Verteile das Mus auf zwei Gläser. Gieße je 2 EL Rosmarinsirup dazu und rühre gut um.

Fülle die Gläser mit Eiswürfeln, gieße Sekt sowie je 20 ml Gin dazu.

Garniere die Cocktails mit je einem frischen Rosmarinzweig sowie den übrigen Pfirsichspalten.

