Sommerlicher Pfirsichkuchen mit Streuseln: braucht nur 6 Zutaten

Wenn es mal wieder ein Kuchen zum Nachmittagskaffee sein darf, haben wir mit diesem Pfirsichkuchen mit Streuseln eine fruchtige Variante mit knusprigem Topping für dich. Wir zeigen dir, wie du diese süße Versuchung nachbacken kannst.

Schnelles Rezept für Pfirsichkuchen mit Streuseln

Wenn du Lust auf Kuchen hast, aber nicht viel Zeit in der Küche mit Backen verbringen möchtest, ist dieser Pfirsichkuchen mit Streuseln perfekt. Zum Backen benötigst du nur sechs Zutaten und 30 Minuten Zeit im Ofen.

Für den Teig benötigst du Zucker, Mehl, flüssige Butter, gemahlene Haselnüsse und eine Prise Salz. Schmelze erst die Butter. Danach mischst du die anderen Zutaten und gießt die Butter hinzu. Knete nun alles mit den Händen zu einem Teig. Dieser sollte krümelig sein, denn aus ihm formst du nicht nur den Kuchenboden, sondern auch die Streusel.

Gib nun einen Teil des Teigs in eine Spring- oder eine Tarteform und stelle ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit lässt du die Pfirsiche abtropfen und schneidest sie in kleinere Stücke. So lässt sich der Kuchen später besser essen. Nach der Kühlzeit verteilst du die Pfirsiche auf dem Kuchenboden und krümelst den restlichen Teig gleichmäßig darüber. Danach geht es für den Pfirsichkuchen mit Streuseln für 30 Minuten zum Backen in den Ofen.

Wenn du magst, kannst du das Rezept für den Pfirsichkuchen mit Streuseln noch anpassen. Statt Haselnüssen schmecken auch gemahlene Mandeln im Teig. Knuspriger werden die Streusel, wenn du in den Teig Haferflocken oder gehackte Nüsse bzw. Mandeln mischst. Auch eine Kombination der Pfirsiche mit anderen Obstsorten wie Äpfeln oder Himbeeren ist lecker und macht den Kuchen noch fruchtiger.

Kuchenhunger? Bei Leckerschmecker findest du weitere kreative Kuchenrezepte für den Nachmittagskaffee oder einfach nur so für zwischendurch. Stöbere doch mal durch unsere Seite und lass dich von süßen Kreationen wie diesen Rhabarber-Quark-Streuselkuchen, einem klassischen Mohn-Streuselkuchen oder dem DDR-Hit Prasselkuchen inspirieren.