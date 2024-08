Kuchen oder Auflauf? Lecker ist das Pflaumen-Clafoutis auf jeden Fall

Heute backen wir einen Klassiker aus Frankreich. Damit kann man schon von vornherein nichts falsch machen, schließlich ist die französische Küche dafür bekannt, nicht an Sahne, Eiern oder Zucker zu sparen. Und das ist gut, denn all das spielt in diesem Gebäck eine große Rolle. Schnapp dir ein paar besonders reife und süße Pflaumen, jetzt backen wir Pflaumen-Clafoutis!

So backst du Pflaumen-Clafoutis

Clafoutis stammen aus Frankreich, genauer gesagt aus dem Limousin, einer historischen Region in der Mitte des Landes, die seit 2016 als Nouvelle-Aquitaine bekannt ist. Es handelt sich um ein Gebäck, bei dem es nicht ganz einfach ist, zuzuordnen, ob es sich um einen Kuchen oder einen Auflauf handelt. Ihren Namen erhielt die Süßspeise im Jahre 1856 und kommt von dem Verb clafir, was „ausfüllen“ bedeutet. Klassisch handelt es sich um eine Nachspeise aus Kirschen und einem Eierteig, dem Pfannkuchenteig nicht unähnlich. Das Ganze wird im Ofen gebacken, wo es ein wenig souffliert. Wir backen heute saisongerecht ein Pflaumen-Clafoutis.

Die Zubereitung von Pflaumen-Clafoutis ist ziemlich einfach: Du rührst einen Teig an, schneidest pflaumen, gibst alles in eine Form und kurz darauf duftet die ganze Wohnung nach Frischgebackenem. Um ein bestmögliches Ergebnis zu erhalten, solltest du jedoch besonders Wert auf die Auswahl der Pflaumen legen.

Am besten funktionieren Früchte, die reif sind, aber nicht zu weich. Sie sollten nicht zu viel Flüssigkeit abgeben, sonst wird der Teig zu feucht. Eine andere Möglichkeit ist es, Kirschpflaumen zu verwenden. Diese können nämlich – ganz nach Tradition – im Ganzen mit Stein in den Teig gegeben werden. Dadurch verlieren sie weniger Wasser.

Dein Pflaumen-Clafoutis wird im Ofen zwar aufgehen, später aber dennoch eine dichte Konsistenz haben. Das ist vollkommen normal und gehört zu dem Gebäck mit dazu. Hast du Lust auf eine besondere Geschmackskomponente, kannst du den Teig mit etwas Bittermandelöl, Obstbrand oder sogar Kokosflocken verfeinern. Frohes Ausprobieren!

