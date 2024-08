Pflaumen-Gin: Neuer Lieblingslikör!

Dieser Pflaumen-Gin ist ein köstliches Geschenk aus der Küche, ganz besonders zu Weihnachten. Ja, du hast richtig gelesen. Denn dieser Likör wird besser, je länger er steht. Also mische ihn am besten direkt an und freue dich schon mal auf die kalte Jahreszeit! Denn die wird durch diesen Likör definitiv versüßt.

So machst du Pflaumen-Gin

Die Jahreszeiten schreiten wie ein Uhrwerk voran und so ganz allmählich verwandelt sich der Hochsommer in einen Spätsommer. Aber ich will dir hier nicht die Laune verderben, denn das bedeutet: Die Pflaumen- und Zwetschgenzeit kommt! Endlich kann man wieder am Herd stehen und leckerstes Pflaumenmus kochen oder einen Pflaumenkuchen vom Blech genießen. Dieses Rezept soll sich zwar um keins von beidem drehen, die Pflaume aber trotzdem in den Vordergrund stellen. Heute gibt es Pflaumen-Gin!

Das erste Mal von Pflaumen-Gin gehört habe ich auf einer Reise nach England, das muss 2018 gewesen sein. Ich besuchte mit meinen Eltern eine Gin-Brennerei, die neben dem klaren Wacholderschnaps auch Likör auf dessen Basis anbot. Darunter der bekanntere Schlehen-Gin, aber eben auch einer mit Pflaumen. Also eigentlich mit Zwetschgen, aber wenn ich ehrlich bin, tausche ich die beiden Vokabeln im alltäglichen Sprachgebrauch je nach Gefühl.

Aber genug davon. Viel wichtiger ist, was hinein kommt in so einen Zwetschgen- oder Pflaumen-Gin. Ich wette, zwei der Zutaten kennst du schon. Richtig! Pflaumen und Gin. Aber da es sich eben um einen Likör handelt, kommt noch Zucker dazu. Und dann darfst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Du kannst ein Stück Vanilleschote hinzugeben oder eine Nelke für ein besonders feines Aroma. Alle Zutaten kommen in ein Glas und dürfen sich in den folgenden drei Monaten genauestens kennenlernen. Setze ihn also am besten direkt an, damit er an Weihnachten gut durchgezogen ist und du ihn verschenken kannst!

Pflaumen-Gin hält sich an einem dunklen, kühlen Ort für gut zwei Jahre und schmeckt zu vielem. Du kannst ganz klassisch, einen Gin Tonic daraus zubereiten oder, für etwas mehr Geschmack, einen Earl Grey Gin Tonic damit verfeinern. Er schmeckt auch anstelle von purem Gin in Klassikern wie dem Gimlet oder dem Angelo Azzuro und gibt diesen eine fruchtige Note. Er schmeckt auch pur auf Eis.