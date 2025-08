Pflaumen-Grieß-Auflauf: Lieblingsrezept aus der Kindheit

Ab und zu darf man sich auch mal eine süße Mahlzeit gönnen. So wie diesen Pflaumen-Grieß-Auflauf, der einen sofort in die Kindheit zurück versetzt. Wer hat bei Köstlichkeiten wie Grießbrei, Milchreis und Pfannkuchen nicht ordentlich zugelangt und, wenn möglich, noch einen Nachschlag gefordert? Mit dem Pflaumen-Grieß-Auflauf holst du dir das Gefühl von damals zurück an deinen Küchentisch.

Rezept für Pflaumen-Grieß-Auflauf

Einen Pflaumen-Grieß-Auflauf zuzubereiten ist alles andere als kompliziert. Die reine Arbeitszeit beträgt 20 Minuten. Hinzu kommen dann noch 40 Minuten Backzeit im Ofen. Fangen wir an!

Bereite zuerst das Obst vor. Wasche die Pflaumen, halbiere sie und entferne den Stern. Danach rührst du den Grießbrei an. Mische Milch mit Sahne und Vanillezucker in einem Topf und koche den Inhalt dann unter regelmäßigem Rühren auf. Das Rühren ist wichtig, damit die Milch nicht anbrennt, andernfalls wird der Grießbrei ungenießbar und du musst nicht nur von vorn anfangen, sondern auch einen Topf schrubben.

Sobald die Milch sprudelt, kommen abgeriebene Zitronenschale und der Grießbrei hinzu. Wenn der eindickt, kannst du den Brei vom Herd nehmen und abkühlen lassen. In einer Schüssel mixt du als nächstes die Eier mit Salz und Zucker schaumig. Hebe die Masse vorsichtig unter den Grieß und fülle die Hälfte in eine gebutterte Auflaufform. Verteile Pflaumen darauf und bestreue sie mit Zimt und Zucker. Darüber kommen der restliche Grieß und eine weitere Schicht Pflaumen mit Zimt-Zucker. Jetzt muss der Auflauf noch für 45 Minuten in den Ofen, bis er goldelb gebacken ist.

Übrigens, der Grießauflauf schmeckt auch mit anderen Früchten. Probier ihn gerne mal mit Äpfeln, Kirschen oder Mandarinen aus der Dose aus.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Darf es gern mal wieder etwas Süßes zum Mittagessen geben? Dann sind der Milchreisauflauf, eine kalte Erdbeer-Joghurt-Suppe oder diese Pasta mit Mohn genau richtig für dich.