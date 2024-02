Süße Hauptgerichte stehen eher selten auf der Agenda fürs Abendessen. Aber warum eigentlich? Gerade in diesen kalten, nassen Wintermonaten ist etwas Süßes mit Nostalgie-Faktor doch genau das, was einen gemütlichen Abend ausmachen kann. Diese Pasta mit Mohn ist nicht nur süß und buttrig, sie schmeckt dazu wunderbar nussig. Sie ist wie eine Umarmung auf dem Teller!

Nostalgisches Abendessen: Pasta mit Mohn schmeckt süß und buttrig

Auf der Suche nach einem Abendessen suchen die meisten Menschen vermutlich seltener nach süßen Rezepten. Süße Hauptgerichte werden oftmals als Kinderessen abgetan und nicht weiter beachtet. Aber das ist ein Fehler! Ja, Gerichte wie Milchreis und Grießbrei können einfach mit der eigenen Kindheit verbunden werden. Aber was ist denn schlecht an einem Abendessen mit einer Würze aus etwas Nostalgie?

Diese Pasta mit Mohn ist ein beliebtes Gericht aus Osteuropa und wird besonders in der tschechischen Republik und der Slowakei gegessen. Viele Kinder verbinden es dort mit der Küche ihrer Großmütter. Aufgrund des süßen Aromas wird die Pasta aber auch bei Erwachsenen immer beliebter. Eigentlich ist sie das perfekte süße Abendessen nach einem hektischen Arbeitstag: Sie benötigt nur vier Zutaten und ist kinderleicht zubereitet.

Wir finden Mohn einfach super, denn er gibt süßem Gebäck das gewisse Etwas. Nicht nur dieser klassische Mohn-Streusel-Kuchen ist ein absoluter Hit, auch die fluffigen Mohnschnecken schmecken himmlisch. Du kannst deine kulinarische Weltreise weiter nach Österreich führen und die süß gefüllten Mohnzelten ausprobieren.

Um die Pasta mit Mohn herzustellen, kochst du breite Bandnudeln, am besten Tagliatelle oder Pappardelle, in leicht gesalzenem Wasser. Besonders lecker wird das Gericht übrigens, wenn du Eiernudeln verwendest. Der reichhaltige Geschmack des Eigelbs vermischt sich perfekt mit dem nussigen Mohn-Geschmack. Die gekochte Pasta wird dann in geschmolzener Butter, gemahlenem Mohn und Zucker geschwenkt. Dadurch sind die Nudeln von einer nussig-süßen Butterschicht umgeben, die nicht nur unheimlich lecker schmeckt, sondern an grauen Tagen einfach gut tut. Probiere also mal was Neues und koche diese süße Pasta mit Mohn!