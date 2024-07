Pflaumenchutney: lecker zu Fleisch, Käse und Brot

Meistens kochen wir aus Früchten süße Marmeladen. Aber hast du schon mal eine herzhafte Variante ausprobiert? Diese Chutneys haben oft eine scharfe Note und passen hervorragend zu gegrilltem Fleisch, zu Currys oder als Dip zu einer Käseplatte. Passend zur Pflaumensaison gibt es dieses Mal eine herzhafte Marmelade aus gelben Pflaumen.

Einfaches Rezept für ein Pflaumenchutney mit gelben Pflaumen

Leicht scharf, etwas süß und unglaublich aromatisch präsentiert sich dieses Pflaumenchutney aus gelben Pflaumen. Hast du gelbe Pflaumen im eigenen Garten oder kannst welche im Supermarkt ergattern, dann bereite daraus unbedingt dieses Chutney zu.

Beginne bei der Zubereitung damit, die gelben Pflaumen zu waschen. Halbiere sie, entferne den Stein und schneide sie dann in Stücke. Schalotten, Knoblauch und Ingwer werden ebenfalls geschält und in kleine Würfel geschnitten.

Erhitze den Apfelessig in einem Topf und gib den Zucker hinzu. Sobald sich dieser aufgelöst hat, kommen auch schon die Pflaumen, Schalotten, Ingwer, Knoblauch, Zimt, Chili, Salz, Pfefferkörner und Thymianzweige hinzu. Lasse alles für 30 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln. Rühre dabei unbedingt gelegentlich um, damit nichts anbrennt.

Die Masse dickt während des Kochens ein. Hat sie die gewünschte Konsistenz erreicht, geht es ans Eingemachte. Genauer gesagt, an die Einmachgläser. Entferne noch die Thymianzweige und fülle dein Pflaumenchutney direkt in sterile Gläser um. Bewahre dein Chutney nach dem Auskühlen am besten im Kühlschrank auf. Lange halten wird es sich nicht, denn du hast es garantiert schnell aufgegessen. Es ist einfach zu lecker.

Kennst du schon unsere anderen Rezepte für herzhafte Chutneys? Dieses Apfelchutney zum Beispiel veredelt Fingerfood und passt perfekt zu Baguette. In der indischen Küche ist ein Mango-Chutney nicht wegzudenken. Das schmeckt nicht nur zu Naan und Co, sondern ist außerdem ein leckerer Begleiter zu würzigen Curry-Gerichten. Und auch aus Birnen lässt sich dieses köstliche Birnen-Chutney zaubern, das Fleischgerichte und auch aromatischen Käse um eine süß-würzige Geschmackskomponente ergänzt.