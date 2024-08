Pflaumenlimonade ist Erfrischung und Durstlöscher an heißen Tagen

Es soll noch einmal richtig heiß werden mit Temperaturen um die 30 Grad und mehr. Da ist es wichtig, sich ein schattiges Plätzchen und die richtige Erfrischung zu suchen. Zum Abkühlen empfehlen wir dir unsere selbst gemachte Pflaumenlimonade.

Die Zubereitung der Pflaumenlimonade ist erfrischend einfach

Wasser ist zwar der ideale Durstlöscher, von dem wir am Tag mindestens zwei Liter trinken sollten, aber auf Dauer eben auch ein bisschen langweilig. Wer sich nach Abwechslung sehnt, dem empfehlen wir unsere selbst gemachte Pflaumenlimonade. Die stillt deinen Durst auf fruchtige Art und Weise und ist schnell gemacht. Wir zeigen dir, wie es geht.

Zuerst kochen wir aus frischen Pflaumen, Wasser und Zucker einen Saft. Entsteine dafür die Pflaumen und schneide sie in Viertel. Fülle Pflaumen, Wasser und Zucker in einen Topf und koche alles für zehn Minuten auf. Danach gießt du den so entstandenen Saft durch ein Sieb in einen zweiten Topf, fügst den Saft von zwei Zitronen hinzu und kochst alles noch mal für fünf Minuten. Danach muss der Saft erst vollständig auskühlen. Zum Schluss mischst du den Saft mit Mineralwasser, gibst ein paar Pflaumenspalten und Eis hinzu und dekorierst mit frischer Minze.

Ein Vorteil selbst zubereiteter Pflaumenlimonade ist, dass sie weniger Zucker enthält als gekaufte Varianten. Ganz ohne kommt unsere zwar auch nicht aus, aber mit zwei Esslöffeln ist der Anteil trotzdem geringer. Zudem hast du die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob du den Zucker auch ganz weglassen möchtest oder es doch noch süßer magst.

Erfrischend schmeckt übrigens auch unsere Erdbeer-Rosmarin-Limonade. Ein Durstlöscher mit säuerlicher Note gesucht? Da darf diese Zitronenlimonade nicht fehlen. Und soll es zwischendurch mal ein Eistee sein, gönn dir diesen frischen und fruchtigen Erdbeereistee.