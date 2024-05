Pfundkuchen: einfacher geht’s nicht!

Hast du schon mal von Pfundkuchen gehört? Falls nicht, dann wird es höchste Zeit! Dieser Kuchen ist nicht nur leicht zuzubereiten, sondern auch wunderbar saftig und schmeckt großartig. Und das Beste: Du benötigst dafür keine ausgefallenen Zutaten. Ein echtes Highlight unter den Kuchen.

Pfundkuchen: wenig Zutaten, immer saftig

Pfundkuchen ist im Deutschen auch als Gleichschwer oder Altdeutscher Rührkuchen bekannt. Der saftige Kuchen hat seinen Ursprung im England des frühen 17. Jahrhunderts und ist in Kochbüchern aus dieser Zeit als pound cake zu finden. Sein Name kommt von seinen Zutaten: Ursprünglich wurden für das Rezept je ein Pfund Mehl, Zucker, Butter und Eier verwendet. Dadurch ergab sich ein großer Kuchen, der durch seine dichte Struktur saftig blieb und lange haltbar war. Mit Auswanderern gelangte das Rezept in die USA, wo es bis heute sehr beliebt ist.

An dieser Stelle ein kleines Geständnis: Ja, dieser Kuchen heißt Pfundkuchen, aber nein, wir verwenden nicht ein Pfund von allen Zutaten. Das hat den schlichten Grund, dass Backformen in der Größe einfach nicht üblich sind. Das Rezept zeigt also die halbe Menge der Zutaten auf, also ein halbes Pfund. Falls du eine große Backform zu Hause hast, verdoppele also einfach alles!

Der Pfundkuchen ist einfach zusammengerührt und gelingt auch Menschen, die sonst nicht so viel backen. Wegen seines milden Geschmacks schmeckt er sogar mäkeligen Kindern und ist der perfekte Kuchen für eine Kaffeetafel mit der ganzen Familie. Neben dem Vorteil, dass er lange saftig bleibt, hat der Kuchen noch einen weiteren: Er ist individuell anpassbar. Hast du Lust auf etwas Variation, gib einfach Zitronenschale, Schokostückchen oder sogar etwas Obst dazu. So kannst du ihn immer wieder backen, ohne, dass er langweilig wird.

