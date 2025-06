Dieses Rezept beweist, wie gut eingelegte Gurken und Salsa zusammenpassen

Bei Leckerschmecker lieben wir die Klassiker der mexikanischen Küche, aber wir freuen uns auch immer wieder kreative Abwandlungen dieser zu entdecken. Und dieses Pickle de gallo trifft da genau ins Schwarze. Ganz richtig gelesen, bei diesem ungewöhnlichen Salsa-Dip handelt es sich um eine schmackhafte Neuinterpretation des Klassikers Pico de gallo – jetzt nur eben mit Gurken.

Pickle de Gallo passt einfach zu allem

Pico de gallo ist eine typische Salsa der mexikanischen Küche. Sie besteht im Grundrezept klassischerweise aus Tomaten, Zwiebeln und Chilis. Die würzige Mischung kann wie jeder andere mexikanische Salat genossen werden, nimmt aber auch ohne Probleme die Hauptrolle in Tacos und Fajitas ein.

In dieser Variante werden die Tomaten von eingelegten Gurken ersetzt und bringen so nicht nur eine andere Farbe in das Gericht, sondern erweitern es mit ihren ganz eigenen Aromen. Genau wie das typische Pico de gallo kannst du diese Variante einfach so zum Snacken servieren, als Dip für Nachos oder auch als Füllung in frischen Wraps.

Die Dillgurken ersetzen nicht einfach nur die Tomaten, sondern denken das Rezept komplett neu. Statt fruchtiger Säure bringen sie eine herzhafte, charakteristische Würze ins Spiel, die perfekt zu den restlichen Zutaten passt. Außerdem verändern sie die Textur des Dips, da die Gurken noch einmal mehr Biss in die Schale bringen.

Gurkenwasser, Limettensaft und etwas Knoblauchpulver sorgen für eine schmackhafte Marinade, die alles herrlich miteinander verbindet. Egal ob zu gegrilltem Käse, Sandwiches, als Topping auf einem Burger oder einfach so zu einer Schale Nachos. Am besten schmeckt die Mischung, wenn sie Zeit hatte, gut zu ziehen. Je länger du sie im Kühlschrank lässt, desto intensiver schmeckt der Mix.

Pickle de gallo Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Dillgurken alternativ Gewürzgurken

1 kleine rote Zwiebel

2 EL frischer Dill alternativ 1 TL getrockneter Dill

1 kleine Jalapeño alternativ 1 milde grüne Chili

1 Limette

2 EL Gurkenwasser aus dem Glas

1/2 Knoblauchpulver

1/2 TL Pfeffer

1/4 TL Salz Zubereitung Schneide die Gurken z.B. mit einem Gemüseschneider 🛒 in sehr feine Würfel. Schäle die Zwiebel und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel. Putze den Dill und schneide ihn klein. Halbiere die Jalapeño längs, entferne die Kerne und schneide sie in feine Stücke.

Vermenge Zwiebel, Gurken, Jalapeño und Dill in einer Schüssel gut miteinander.

Halbiere die Limette und presse etwa 30 ml Saft aus.

Gib Limettensaft, Gurkenwasser, Knoblauchpulver sowie Salz und Pfeffer in die Mischung und vermenge es gut miteinander.

Lass die Mischung etwa 20 Minuten im Kühlschrank durchziehen.

