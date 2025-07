Gurkenwasser mit Glamour: Der Pickletini macht Cocktail-Klassikern Konkurrenz

Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal einen wirklich außergewöhnlichen Cocktail getrunken hast? Einen, der deine Geschmacksknospen auf eine Achterbahnfahrt geschickt hat? Wenn die Antwort „schon länger her…“ lautet, wird es Zeit für etwas Neues. Darf ich dir vorstellen: der Pickletini! Hier gibt’s das Rezept für den trendigen Essiggurken-Martini.

Mut zur Gurke: So bereitest du den Pickletini zu

Wenn du ein bisschen in Social Media und der Food- und Drink-Szene unterwegs bist, wird er dir vielleicht schon begegnet sein: der Pickletini. Dabei handelt es sich um einen Dirty Martini mit Essiggurkenwasser. Klingt erst mal seltsam, schmeckt aber richtig gut!

Denn Essiggurkenwasser ist ein unterschätzter Schatz des Kühlschranks. Was für viele nach „Wegwerfen“ klingt, ist in Wahrheit eine goldene Zutat: Es ist sauer, salzig, würzig, manchmal sogar leicht süßlich. Im Pickletini wird genau das genutzt, um die herben Noten des Wermuts und die Neutralität des Wodkas aufzupeppen. Das Ergebnis ist ein Cocktail mit einem unvergleichlichen Charakter – frisch, spritzig und ein bisschen frech.

Wenn du bereits neugierig wartend mit dem Essiggurkenglas in der Hand stehst, keine Sorge, wir zeigen dir sofort, wie du den Drink selbst zaubern kannst.

Was geht dieses Jahr so hinter der Bar ab? Wir haben mal ein bisschen recherchiert. In einem unserer Leckerleben-Artikel teilen wir die aktuellen Cocktail-Trends 2025 mit dir, und welche Drinks du diesen Sommer unbedingt ausprobieren solltest. Erfahre jetzt mehr!

Alles, was du dafür brauchst, ist Wodka, Wermut, Eiswürfel, Essiggurken und ihre Lake sowie, wenn du möchtest, ein bisschen Dill als zusätzliche Deko. Dann sieht das Ganze später noch mehr fancy aus.

Fülle für den Pickletini die Eiswürfel in einen Cocktailshaker und gieße Wodka, Wermut und Essiggurkenwasser dazu. Nun muss alles kräftig geschüttelt werden, bis es ordentlich kühl ist. Danach kannst du Mischung in zwei zuvor kaltgestellte Martini-Gläser abseien. Noch mit ein paar Gürkchen und ein bisschen Dill dekorieren – fertig ist dein Pickletini. Cheers!

Es ist Happy Hour – Zeit für eine Runde Cocktails! Wie wäre es zum Beispiel mit einem Solero-Cocktail? Wir in der Leckerschmecker-Redaktion schlürfen außerdem gerne diesen Savoia Spritz oder gönnen uns mal einen Earl Grey Sour. Für noch mehr Drink-Rezepte frag am besten mal unseren Koch-Bot!

Pickletini (Essiggurken-Martini) Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Eiswürfel

10 cl Wodka online, z.B. diesen hier 🛒

6 cl Essiggurkenwasser

2 cl Wermut online, z.B. diesen hier 🛒

2 eingelegte Gurken zur Dekoration Zubereitung Fülle einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln.

Gieße den Wodka, das Essiggurkenwasser und den trockenen Wermut hinzu.

Schüttele alles kräftig, bis der Mix gut gekühlt ist.

Sei den Inhalt des Shakers in zwei gekühlte Martini-Gläser ab.

Garniere jedes Glas mit einer eingelegten Gurke.

Serviere den Pickletini sofort und genieße ihn.

