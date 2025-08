Warum dieser Gurken-Pfirsich-Salat auf deinen Wochenplan gehört

Was passiert, wenn knackige Gurken, süße Pfirsiche, cremiger Feta und ein Hauch von crispy Chili-Öl aufeinander treffen? Es entsteht ein Salat, den du ganz sicher immer wieder essen willst. Mit frischem Limettensaft und Koriander bekommt dieser pikante Gurken-Pfirsich-Salat einen sommerlich-asiatischen Twist – einfach gemacht und megalecker!

Pikanter Gurken-Pfirsich-Salat: Chili-Liebhaber, aufgepasst!

Ich bin ein großer Fan außergewöhnlicher Salatrezepte. Denn wenn man weiß wie man verschiedene Gemüse- und Obstsorten miteinander kombinieren kann, eröffnet sich einem kulinarisch eine völlig neue Welt. Wer meiner Meinung nach keinen Salat mag, hat einfach nur noch keinen guten gegessen. Auch wenn es aktuell eher kühl und regnerisch draußen ist, habe ich während des Sommers mehr Lust auf leichte erfrischende Gerichte. Salate stehen bei mir daher mehrmals die Woche auf dem Speiseplan.

Neuerdings habe ich wieder Gurken für mich entdeckt. Ich hatte noch eine halbe übrig, die weg musste. Genauso dümpelten noch etwas Feta, ein paar Pfirsiche und etwas Koriander in meinem Kühlschrank herum. Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Also wurde ich kreativ. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein ziemlich köstlicher Salat: ein pikanter Gurken-Pfirsich-Salat.

Das Besondere für mich ist hierbei das Dressing. Es basiert auf knusprigem Chili-Öl. Für die Frische sorgt Limettensaft. Und etwas Agavendicksaft bringt alles zusammen und rundet ab. Vor allem wenn du es scharf, frisch und geschmackvoll liebst, ist dieser Salat perfekt für dich!

Ich esse am liebsten Ofenkartoffeln, frisches Kräuterbaguette oder Gemüsebratlinge zum Salat. Wenn du den pikanten Gurken-Pfirsich-Salat noch etwas sättigender machen möchtest, kannst du Quinoa oder Couscous dazugeben. Ebenso machen sich geröstete Kichererbsen sehr gut.

Pikanter Gurken-Pfirsich-Salat Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Gurke

2 reife Pfirsiche

80 g Feta

1 Limette Abrieb und Saft

1/2 Bund frischer Koriander

2 EL crispy Chili-Öl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 EL Olivenöl

1 TL Agavendicksaft

1 Prise Salz Zubereitung Halbiere die Gurke der Länge nach und schneide sie in dünne Scheiben. Entkerne die Pfirsiche und schneide sie in mundgerechte Stücke. Zerbrösele den Feta in größere Stücke. Reibe die Schale der Limette ab und presse den Saft aus. Wasche und schneide den Koriander fein.

Vermische für das Dressing den Limettensaft, Limettenabrieb, crispy Chili-Öl, Olivenöl, Agavendicksaft und Salz in einer Schüssel.

Gib alle Zutaten für den Salat in eine große Schüssel, gieße das Dressing darüber und vermenge den Salat vorsichtig.

