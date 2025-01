Dieses Pistazien-Rosmarin-Shortbread macht süchtig

Ein Gebäck, das so zart ist, dass es buchstäblich auf der Zuge zergeht, das ist Shortbread. In der klassischen Variante besteht das Gebäck nur aus Butter, Zucker, Mehl und einer Prise Salz. Wir haben aber Lust auf Aromen und verfeinern unsere Variante mit Rosmarin und gehackten Pistazien. Hol deine Backschürze aus dem Schrank und zaubere nach unserem Rezept zart-knuspriges Pistazien-Rosmarin-Shortbread.

Unkomplizierte Zubereitung: Pistazien-Rosmarin-Shortbread

Typische Spezialitäten aus Schottland? Da fällt einem wohl als Erstes Whisky ein – aber darum soll es hier heute nicht gehen. Gleich danach dürfte einem wahrscheinlich Shortbread in den Sinn kommen. Das sind zarte und unverschämt buttrige Kekse, deren Konsistenz so mürbe ist, dass sie beim Essen fast schmelzen, und ehrlicherweise auch einen extrem hohen Suchtfaktor haben. So geht es mir jedenfalls. Wenn es irgendwo Shortbread gibt, muss ich mich sehr beherrschen, nicht alles alleine aufzuessen. Und nein, ich übertreibe wirklich nicht.

Noch leckerer als die klassische, pure Sorte des schottischen Gebäcks schmecken verfeinerte Varianten wie dieses Pistazien-Rosmarin-Shortbread. Während der Rosmarin für eine intensive Note sorgt, tragen gehackte Pistazien zu einem nussigen Aroma bei. Zusammen mit der Süße der Kekse wird daraus eine spannende Kombination. Aber probiere doch am besten selbst einmal!

Für unsere Variante verrührst du alle Zutaten zu einem Teig, den du anschließend ausrollst. Danach stichst du entweder runde Kekse aus oder schneidest ihn einfach in gleich große Rechtecke. Jetzt müssen die Shortbread-Kekse nur noch backen und gut abkühlen. Das ist wichtig, da die Konsistenz des Gebäcks sehr krümelig ist, wenn sie frisch aus dem Ofen kommen. Erst nach dem Abkühlen sind die Kekse genussbereit. Übrigens: Luftdicht verpackt bleibt das Pistazien-Rosmarin-Shortbread bis zu zwei Wochen frisch.

Kannst du von der schottischen Gebäckspezialität auch nicht genug bekommen, dann probiere unbedingt auch die klassische Variante von Shortbread aus. Oder wie wäre es mit unseren aus drei Zutaten bestehenden Bananen-Haferflocken-Keksen und diese gesunden Dattel-Haferkekse?