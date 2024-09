Pizza Americana: klassisch italienisch

Stell dir vor, du sitzt in einer Pizzeria in einem kleinen Bergdorf in Italien. Du has richtig Hunger und hast einfach nur Lust auf Kohlenhydrate in Massen. Du blätterst durch die Karte und bestellst etwas, das dir gleich ins Auge fällt: Pizza Americana. Du wartest beschämt und erwartest, dass du ob deiner Bestellung einer Pizza mit Pommes und Wurst gleich herauskomplimentiert wirst. Doch bei einem Blick durch das Restaurant fällt dir auf: Nicht nur du scheinst Lust darauf gehabt zu haben.

Rezept für Pizza Americana

Pizza Americana ist ein Klassiker in Italien. Dieser Satz klingt etwas paradox, denn ist das italienische Volk nicht unheimlich streng, was ihre Esskultur betrifft? Anscheinend nicht so sehr, wie du dachtest. Die Pizza ist dort oftmals auch unter dem Namen Pizza wurstel e patatine zu finden. Wurstel ist die italienische Bezeichnung für die Wurstart, die wir als Wiener Würstchen kennen. Patatine sind Pommes. Die Basis der Pizza bildet keine Tomatensoße, sondern ordentlich Käse, eine sogenannte Pizza Bianca. Nicht das, was man sonst von einer italienischen Pizza erwarten würde.

Für die Pizza Americana kannst du hervorragend Ofenpommes verwenden, die du im Ofen garst, während dieser vorheizt. Hast du Lust, den Extra-Schritt zu gehen und deine Pommes selbst zu machen, tu dir keinen Zwang an. Aber das ist in Italien meist nicht der Fall und man muss auch nicht alles selbst machen.

Die Basis für eine gute Pizza Americana bildet ein original italienischer Pizzateig, der muss sein. Dafür folgst du am besten unserem einfachen Rezept, das dir Schritt für Schritt erklärt, worauf es ankommt. Dann steht einem leckeren Pizza-Abend nichts mehr im Weg. Deine Lieben werden Augen machen, wenn du ihnen diesen Klassiker servierst!

Backe dir auch eine Calzone wie in Neapel oder erweitere deinen Pizza-Horizont durch eine Pizza Verde mit grünem Pesto.