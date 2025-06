Cremig, würzig, fein: So hast du Pizza noch nie gegessen

Nein, das ist keine 08/15-Pizza! Cremiger Ricotta, Spinat, der kurz in Knoblauch geschwenkt wird, und die zarten Herzen der Artischocken – das ist alles, was du brauchst, um dich wie in einer italienischen Trattoria zu fühlen. Dazu ein knuspriger Boden und frischer Parmesan: Fertig ist deine neue Lieblingspizza. Gönn dem Lieferdienst mal eine Pause, heute wirst du selbst zum Pizzabäcker – mit dieser Pizza Bianca mit Spinat und Artischocken.

Rezept für Pizza Bianca mit Spinat und Artischocken

Eine Welt ohne Pizza und Pasta ist für mich undenkbar. Mein Körper schreit regelmäßig nach Kohlenhydraten in dieser ganz besonders leckeren Form. Auch wenn es unzählige verschiedene Pizzasorten gibt, hat man viele Geschmackskombination oftmals gar nicht auf dem Schirm. Bei mir sind es vor allem Variationen der Pizza Bianca. Also einer Pizza ohne klassische Tomatensoße, dafür mit Ricotta oder Mozzarella als Basis.

Ursprünglich kam sie sogar ganz ohne Belag als „blanke Pizza“ beziehungsweise eine Art Fladenbrot daher. Dann aß man sie nur mit Kräutern, Olivenöl und Knoblauch verfeinert. Lange galt sie darum als Arme-Leute-Essen. Heute gibt es sie in zahlreichen Varianten.

Mein Rezept für diese Pizza Bianca mit Spinat mit Artischocken vereint Einfachheit mit Raffinesse. Für die Soße vermischen wir nämlich Ricotta mit Crème fraîche und würzen das Ganze mit etwas Salz, Pfeffer, Muskatnuss und italienischen Kräutern. Für den Belag dünsten wir Spinat mit klein gehackten Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne an, bevor wir ihn auf der Pizza verteilen.

Ich habe mich für dieses Rezept dazu entschieden, den Pizzateig selbst zu machen. Das ist nämlich gar nicht so schwierig. Du brauchst dafür lediglich etwas frische Hefe, ein halbes Kilogramm Mehl, ein bisschen Salz, Olivenöl und eine Prise Zucker. Und etwas Ausdauer beim Kneten.

Natürlich kannst du aber auch einen fertigen Pizzateig aus dem Kühlregal nehmen. Das schmeckt genauso lecker und ist vor allem perfekt für Abende, an denen du dich nach einem Wohlfühlessen sehnst, das fix zubereitet ist.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du Lust hast, mal etwas Außergewöhnliches auszuprobieren, dann backe das nächste Mal eine Pizza mit Birne und Blauschimmelkäse oder eine Apfel-Speck-Pizza. Und eine Erdbeer-Balsamico-Pizza schmeckt während der Saison der kleinen Früchtchen besonders lecker. Viel Spaß beim Nachmachen!

Pizza Bianca mit Spinat und Artischocken Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gehzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 ml lauwarmes Wasser

1 Würfel Hefe oder 2 Päckchen Trockenhefe

1 Prise Zucker

500 g Pizza-Mehl (Type 00) z.B. dieses hier 🛒

1 TL Salz

3 EL Olivenöl Für den Belag: 300 g Ricotta

4 EL Crème fraîche

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskat

1 TL italienische Kräuter

1 große Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

250 g frischer Spinat

200 g Artischockenherzen

100 g Parmesan gerieben Zubereitung Fülle 250 ml lauwarmes Wasser in einen Messbecher. Brösel die Hefe hinein und rühre sie mit einer Prise Zucker um. Lass die Mischung 10–15 Minuten stehen, sodass sich die Hefe aktivieren kann.

Gib das Mehl und das Salz in eine Schüssel. Gieße das Hefewasser und das Öl über das Mehl. Knete die Masse mit den Knethaken des Handrührgeräts mindestens 5 Minuten, alternativ von Hand mindestens 10 Minuten. Knete den Teig zum Schluss noch einmal mit den Händen, bis er geschmeidig ist.

Decke die Teigschüssel mit einem Tuch ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen.

Halbiere den Teig und rolle ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund aus.

Heize den Ofen auf 240 °C (Umluft 220 °C) vor. Lege die beiden Teigfladen jeweils auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Vermische den Ricotta mit der Crème fraîche und schmecke die Mischung mit Salz, Pfeffer, einer Prise Muskat und Kräutern ab. Verteile die Soße gleichmäßig auf beiden Pizzaböden.

Schäle und hacke die Zwiebeln und Knoblauch fein. Erhitze in einer großen Pfanne 2 EL Olivenöl und dünste sie an, bis sie weich sind. Gib den Spinat portionsweise dazu und lass ihn zusammenfallen. Würze mit Salz und Pfeffer.

Verteile den Spinat gleichmäßig auf den beiden Pizzen über der Ricotta-Soße.

Schneide die Artischockenherzen in Viertel oder kleinere Stücke und gib sie ebenfalls auf beide Pizzen.

Backe die Pizzen für 12–15 Minuten, bis die Teigränder goldbraun sind.

Nimm die Pizzen aus dem Ofen und streue den Parmesan großzügig darüber.

Schneide die Pizzen in Stücke und serviere sie warm.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.