Weihnachtsplätzchen übrig? Backe daraus einen Plätzchenkuchen

Spätestens nach Weihnachten sind die ersten Plätzchen so trocken, dass sie in der Keksdose zu echten Ladenhütern werden und niemand sie mehr so recht essen mag. Die altbackenen Kekse aber einfach wegwerfen? Das ist keine Option! Dank unseres Plätzchenkuchens kannst du nicht nur deinen alten Weihnachtsplätzchen ein neues Leben einhauchen, sondern deine Familie auch mit einem frisch gebackenen, leckeren Kuchen überraschen. Probiere unser Rezept unbedingt aus.

Schont den Geldbeutel: Plätzchenkuchen aus alten Weihnachtskeksen

Auch bei dir sind bestimmt noch ein paar Plätzchen oder Lebkuchen von Weihnachten übrig, oder? Wirf sie nicht weg, wenn sie trocken und fad geworden sind. Denn für diesen leckeren Plätzchenkuchen kannst du sie noch gebrauchen. Suchst du noch nach einem tollen Kuchenrezept, den du zum Beispiel an Neujahr zum Kaffee servieren kannst, ist der Kastenkuchen aus alten Weihnachtskeksen perfekt. Der schmeckt nicht nur lecker, er ist auch perfekt, um alte Lebensmittel zu verarbeiten.

Für den Plätzchenkuchen benötigst du etwa 300 Gramm alte Plätzchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Vanillekipferl, Lebkuchen oder Mandelkekse verwendest. Zerbrösele alle Plätzchen in unterschiedlich große Krümel. Sie verleihen dem Kuchen nach dem Backen eine besondere Textur. Für noch mehr Geschmack kommen zusätzlich auch gemahlene und gehackte Mandeln sowie geschmolzene Zartbitterschokolade in den Teig.

Den fertig angerührten Teig füllst du in eine eingefettete Kastenform 🛒 und dann geht es für rund eine Stunde in den Backofen. Da die Backzeit je nach Ofen variieren kann, empfehlen wir, kurz vor Ende der angegebenen Zeit, eine Stäbchenprobe zu machen, um zu überprüfen, ob der Teig schon durch ist. Danach lässt du den Kuchen noch abkühlen und servierst ihn dann mit Puderzucker bestreut.

Kastenkuchen punkten damit, dass sie einfach zu backen sind und lecker schmecken. Probiere als nächstes auch unser Rezept für einen Kirsch-Mohnkuchen aus der Kastenform, diesen Kaffee-Kastenkuchen oder einen Tiroler Nusskuchen.

Plätzchenkuchen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 10 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform, 25 cm Zutaten 1x 2x 3x 100 g Butter weich, und mehr zum Einfetten

Mehl für die Form

300 g Plätzchen

150 g Zartbitterschokolade

100 g Zucker

3 Eier Größe M

100 g Mandeln gemahlen

30 g Mandeln gehackt

1 TL Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

50 ml Milch

Puderzucker zum Bestreuen Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vor. Fette eine Kastenform mit etwas Butter ein und bestäube sie mit etwas Mehl.

Zerbrösele die Plätzchen grob in einer Schüssel. Die Stücke dürfen dabei ruhig unterschiedlich groß sein.

Hacke die Zartbitterschokolade grob und schmelze sie über einem Wasserbad oder vorsichtig in der Mikrowelle. Lass sie etwas abkühlen.

Schlage die Butter mit dem Zucker cremig. Gib die Eier nach und nach hinzu und rühre sie gut unter.

Rühre die geschmolzene Schokolade ein, bis eine glatte Masse entsteht.

Vermische die gemahlenen Mandeln, die gehackten Mandeln, das Backpulver, den Zimt und die Prise Salz in einer separaten Schüssel. Gib dann die Mischung abwechselnd mit der Milch zur Schokoladen-Butter-Masse.

Hebe die Plätzchenbrösel vorsichtig unter den Teig. Fülle den Teig dann in die vorbereitete Kastenform und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 60 Minuten und mache kurz vor Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Lasse den Kuchen nach dem Backen in der Form etwas abkühlen und stürze ihn dann auf ein Kuchengitter. Bestreue den fertigen Kuchen anschließend mit Puderzucker.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.