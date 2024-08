Pochierte Pflaumen: So edel hast du Pflaumen noch nicht gegessen

Fruchtig, ausgefallen und dennoch einfach: Das sind pochierte Pflaumen. Sie schmecken solo genauso gut wie zum Milchreis oder zu einer Kugel Vanilleeis. Sie geben den einfachen Dingen eine besondere Finesse, ein elegant-fruchtiges Aroma und einen hübschen Farbtupfer. Mit unserem einfachen Rezept zauberst du mit wenigen Zutaten pochierte Pflaumen, die deinem schicken Dinner das i-Tüpfelchen verleihen!

Pochierte Pflaumen: auf die Gewürze kommt’s an

Was heißt Pochieren eigentlich? Dabei handelt es sich um eine schonende Garmethode. Die Zutaten werden in leicht siedender Flüssigkeit gegart, aber nicht gekocht. In unserem Fall bereiten wir unsere saftigen pochierten Pflaumen in einer Mischung aus Portwein, einem gesüßten Rotwein, und normalem Rotwein zu. Du kannst aber auch nur Rotwein verwenden. Portwein gibt deiner Kreation aber eine besonders aromatische Süße. Doch Achtung: Auch, wenn ein großer Teil des Alkohols beim Pochieren verdampft, bleibt dennoch ein kleiner Rest übrig.

Wenn du ganz auf Alkohol verzichten möchtest, kannst du Pflaumensaft verwenden und diesen bei Bedarf, zur Reduzierung der Süße, mit einer Tasse Früchtetee mischen. So können zum Beispiel auch Kinder pochierte Pflaumen probieren. Das besondere an unserem Rezept ist aber nicht nur der Portwein, sondern auch die Verwendung von Gewürzen. Eine Stange Zimt darf nicht fehlen und macht auf dem Teller eine schöne Figur. Während des Pochierens kommt auch noch eine Schale einer Bio-Orange in den Topf, die später entfernt wird.

Doch das Highlight ist das Mark einer Vanilleschote. Das gibt deinem Obst einen besonders eleganten Geschmack. Du siehst: Pochierte Pflaumen sind eine aromatische Geschmackssymphonie und haben das Zeug zum Lieblingsdessert! Also speichere dir dieses Rezept ab, du wirst es sicher immer wieder brauchen. Es funktioniert übrigens auch mit Birnen oder anderem Obst. Lass deiner Kreativität freien Lauf.

Wie schon erwähnt, schmecken pochierte Pflaumen wunderbar zu Vanilleeis. Wie wäre es, wenn du Vanilleeis selbst machen würdest, und das ganz ohne Eismaschine? Mit unserem Rezept klappt das sicher. Ein saftiger Reiskuchen passt ebenfalls ausgezeichnet zu den Pflaumen. Und unser Pflaumenmus mit Schokolade schmeckt nicht nur gut zum Frühstück!