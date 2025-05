Polenta mit Bohnen-Chorizo-Soße: perfektes Feierabendgericht

Hast du schon einmal Polenta gegessen? Zugegeben, in unseren Breitengraden ist diese Beilage weitaus weniger bekannt und verbreitet als in Italien, wo Polenta ihren Ursprung hat. Dabei lohnt es sich, den Maisbrei einmal zuzubereiten. Besonders lecker schmeckt Polenta mit einer Bohnen-Chorizo-Soße. Warum das so ist und wie du das Gericht zubereitest, erfährst du hier.

Mediterranes Genuss-Feuerwerk: Polenta mit Bohnen-Chorizo-Soße

Auch bei mir fristete Polenta bisher ein einsames Schattendasein. Soll heißen: Stand bisher als Beilage nie zur Option. Bis ich dieses Rezept entdeckte: eine herzhaft-aromatische Soße mit weißen Bohnen, Chorizo und Tomaten. Dafür musste eine Beilage her und da ich weder auf Reis noch auf Brot wirklich Lust hatte, gab mir eine Freundin den Tipp, es mal mit Polenta zu versuchen.

Der Maisbrei ist eine typische Spezialität aus Italien, genauer gesagt aus Norditalien und wird unter anderem zu herzhaften Fleisch-Tomatensoßen serviert. Somit ist die Bohnen-Chorizo-Soße wie gemacht für eine cremige Polenta.

Ein besonderes Highlight der Soße ist die Chorizo – eine Wurst mit Paprika aus Spanien. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen von mild bis würzig-scharf. Welche du davon für deine Soße verwendest, entscheidet dein Geschmack. Magst du es zum Beispiel weniger feurig, dann verwende eine mildere Variante für das Gericht. Und soll das Gericht fleischfrei bleiben, dann ersetzte die Wurst durch angebratene Champignons.

Tipp: Bleibt etwas übrig von der Soße, kannst du die Reste einfach einfrieren und sie später essen, wenn du wirklich mal großen Hunger aber gar keine Zeit zum Kochen hast. Lass dir die Soße dann doch mal zu Nudeln statt Polenta schmecken, um Abwechslung auf den Teller zu bringen. Oder probiere sie auf einer Scheibe geröstetem Sauerteigbrot mit einem Spiegelei on Top. So verwandelst du das ursprüngliche Abendessen einfach in ein herzhaft-deftiges Frühstück.

Möchtest du ab sofort auch öfter Polenta genießen? Bei Leckerschmecker findest du weitere Rezeptideen rund um den Maisbrei. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Polenta mit Champignons und Spinat? Auch Polenta mit Röstgemüse und diese Polenta-Möhren-Taler sind tolle Beispiele dafür, was man aus dem Maisgrieß zaubern kann.

Polenta mit Bohnen-Chorizo-Soße keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Soße: 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g Chorizo

1 Dose weiße Bohnen 250 g

1 EL Olivenöl

1 EL Tomatenmark

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 Dose stückige Tomaten 400 g

Salz und Pfeffer

2 TL getrockneter Oregano Für die Polenta: 600 ml Gemüsebrühe

150 g Polenta online zum Beispiel hier 🛒

30 g Butter

50 g geriebener Parmesan Sonstiges: 2 EL frische Petersilie gehackt

20 g Parmesan zum Bestreuen Zubereitung Schäle Zwiebel und den Knoblauch und hacke beides fein. Schneide die Chorizo in Scheiben oder Würfel. Lass die Bohnen abtropfen.

Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate die Chorizo bei mittlerer Hitze 2–3 Minuten leicht knusprig an.

Gib Zwiebel und Knoblauch dazu und dünste sie glasig an. Füge Tomatenmark und Paprikapulver hinzu und röste beides kurz mit an.

Lösche mit den stückigen Tomaten ab und gib die weißen Bohnen dazu. Lass alles bei mittlerer Hitze 15 Minuten köcheln. Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Oregano ab.

Bring in einem Topf die Brühe zum Kochen. Rühre die Polenta mit einem Schneebesen ein und reduziere die Hitze. Lass die Polenta unter ständigem Rühren 10–15 Minuten quellen, bis sie eine cremige Konsistenz hat.

Nimm den Topf vom Herd, rühre Butter und Parmesan unter.

Richte die Polenta auf Tellern an, gieße die Bohnen-Chorizo-Soße darüber und bestreue alles mit frischer Petersilie und geriebenem Parmesan.

