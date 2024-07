Diese herzhafte Polenta mit Röstgemüse solltest du probieren

Polenta ist eine aromatische und sättigende Mahlzeit, die auf der Tradition der ländlichen italienischen Küche basiert. Polenta ist ein Brei aus Maisgrieß, der in unzähligen Variationen genossen wird. Wir machen heute Polenta mit Röstgemüse und Feta.

Cremige Polenta mit Röstgemüse und Feta für dein Mittagessen

Beginne mit dem Röstgemüse – wasche dafür deine Zucchini, die bunten Paprikaschoten, die rote Zwiebel und die braunen Champignons und schneide alles in mundgerechte Stücke. Verteile alles auf einem Backblech. Eine Prise Salz und Pfeffer, etwas Olivenöl darüber geträufelt und ab damit in den Ofen. Bei 180 °C Umluft lässt du das Gemüse etwa 30 Minuten rösten, sodass es schön aromatisch und leicht karamellisiert wird.

In der Zwischenzeit kannst du dich der Polenta widmen. Gib die Gemüsebrühe und die Milch in einen Topf und bring das Ganze zum Kochen. Füge die Polenta hinzu und rühre um, während sie bei kleiner Hitze köchelt. Die Polenta wird nach und nach dicker werden und eine cremige Konsistenz annehmen. Nachdem du den Topf vom Herd genommen hast, lasse die Polenta etwa 10 Minuten quellen. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Feta fein zu zerbröseln und die eine Hälfte zusammen mit etwas Butter unter die Polenta zu rühren. Würze mit Salz, Pfeffer und einer Note frisch geriebener Muskatnuss.

Nun geht es an das Anrichten. Gib zuerst die Polenta auf die Teller, dann kommt das Röstgemüse obendrauf. Zum Schluss bestreue das Ganze mit den restlichen Feta-Krümeln und garniere es mit frischen Kräutern deiner Wahl. Dieser farbenfrohe Teller wird dich und deine Gäste sicher begeistern.

Polenta mit Röstgemüse und Feta ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas Abwechslung in deinen Küchenalltag zu bringen. Für noch mehr Abwechslung mit Polenta solltest du auch unbedingt diese süße Frühstücks-Polenta mit karamellisierten Nüssen probieren. Und diese Beilage ist so lecker, dass du sie so aufessen wirst: knusprige Polenta-Würfel. Und dieser Polenta-Kuchen mit Grapefruit wird dein neuer Lieblingskuchen.