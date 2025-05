Möhren, Polenta und Parmesan im Ofen? Das kann nur gut werden

Dass Polenta mehr kann als nur zu Brei verarbeitet werden, weißt du mittlerweile bestimmt. Doch wie vielseitig die italienische Beilage so sein kann, überrascht auch mich immer wieder. Manche Rezepte entdecke ich neu für mich, andere begleiten mich bewusst oder unbewusst schon mein ganzes Leben. Eines davon ist dieser Polenta-Möhrenstern mit Parmesan und er ist ein herrliches Beispiel dafür, dass man als Kind oft keine Ahnung hatte, was eigentlich gut war.

Kindheitsklassiker neu entdeckt: Polenta-Möhrenstern

Ich sage immer wieder liebevoll, dass ich aus einer Öko-Familie stamme. Wo andere Kinder in der Schule Toastbrot mit Kräuterfrischkäse oder Nutella dabeihatten, gab es bei mir meist Roggenbrot mit Bergkäse. Das lernte ich mit den Jahren zu schätzen, doch als Kind gab es wenig, was ich weniger gern mochte. Auch zu Hause wurde ordentlich herumprobiert mit allerlei Zutaten, die der Bioladen so hergab.

Eine dieser Zutaten war Polenta und mit der war ich lange auf dem Kriegsfuß. Kinder können wirklich komisch sein, schließlich ist der Maisgrieß eigentlich eine hervorragende Zutat, aus der sich viele leckere Gerichte zubereiten lassen. Meine Mutter bereitete daraus immer mal wieder einen Polenta-Möhrenstern mit Parmesan zu, den ich aus unerfindlichen Gründen nicht mochte. Vor Kurzem jedoch kam er mir wieder in den Sinn und ich wollte ihm eine zweite Chance geben. Und was soll ich sagen – das kleine Ich konnte zwar einiges, aber nicht beurteilen, was gutes Essen ist.

Denn ein Polenta-Möhrenstern hat alles, was ein gutes Essen braucht: Er ist außen Knusprig, innen weich, kombiniert süße Möhren mit einer würzigen Marinade und Käse und viel Abwasch macht er auch nicht. Man kann ihn hervorragend vorbereiten und am nächsten Tag mit ins Büro nehmen. Ich bin ein großer Fan geworden. Du auch?

Falls auch dich der Hunger auf Polenta gepackt hat, probiere doch mal Polenta mit Bohnen-Chorizo-Soße oder bereite knusprige Polenta-Würfel zu. Super lecker ist auch dieses Polenta-Gratin.

Polenta-Möhrenstern Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1/2 l Milch

250 ml Gemüsebrühe

1 Zweig Thymian

Salz und Pfeffer

250 g Instant-Polenta gibt es z.B. hier 🛒

500 g Möhren

50 g Butter

100 g Parmesan gerieben, oder vegetarische Alternative

1 Handvoll Pinienkerne

Dill als Deko, optional Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und schneide beides sehr fein.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf und brate Zwiebeln und Knoblauch an, bis sie ein wenig Farbe bekommen.

Lösch mit Milch und Brühe ab und lege den Thymianzweig hinein. Würze mit Salz und Pfeffer und koche alles auf.

Sobald es kocht, rühre die Polenta ein. Koche einmal auf und lass sie dann 15 Minuten quellen.

In der Zwischenzeit schälst du die Möhren und blanchierst sie in kochendem Salzwasser. Bestreiche sie danach mit etwas Butter.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rühre die Butter und die Hälfte des Parmesan unter die Polenta und fülle die Masse in eine gefettete Auflaufform. Verteile den restlichen Käse darauf und streue die Pinienkerne darüber.

Lege die Möhren sternförmig darauf und backe das ganze für 20 Minuten im Ofen goldbraun. Garniere, wenn du magst, mit frischem Dill.

