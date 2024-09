Portokalopita: Dieser griechische Orangenkuchen lässt die Sonne aufgehen

Vielleicht hast du einmal die dünnen, samtig weichen Teigblätter im Kühlregal gefunden und dich gefragt, was man damit anfängt – du hast die Antwort gefunden. Nichts weiter als einen unglaublich saftigen, griechischen Orangenkuchen, der wie die Sonne Griechenlands aussieht und auch so schmeckt. Er ist die erste Wahl in vielen griechischen Haushalten, wenn es wieder nach Kuchen gelüstet. Das Gebäck ist so einfach zubereitet, wie sein Name kompliziert ist: Portokalopita.

Portokalopita: Die Orangen machen‘s

Interessanterweise musst du für deine Portokalopita keinen Teig zusammenrühren, den hast du ja bereits im Kühlregal gefunden. In deutschen Supermärkten wird er gern als Strudelteig bezeichnet, in türkischen Supermärkten firmiert er auch unter dem Namen Yufkateig. Es handelt sich um viele dünne Teigblätter, die nicht so wie Blätterteig krümeln. Vielmehr haben sie eine weiche Oberfläche, die schnell trocknet. Das ist uns aber egal, denn wir übergießen die Blätter mit einer Mischung aus Joghurt, Eiern, Olivenöl und jeder Menge Orangensaft.

Bevor du deine Portokalopita in den Ofen schiebst, legst du noch ein paar Orangenscheiben obendrauf. Das Auge isst schließlich mit. Die Backzeit nutzt du, um ganz entspannt einen Orangensirup zuzubereiten, den du abschließend über den Kuchen gießt. Das Ergebnis ist ein lockerer und wunderbar saftiger Kuchen, der einfach in der Zubereitung ist und dabei mal etwas Schwung in deine Backstube bringt. Ich habe zuvor zumindest noch nie so einen Kuchen gebacken.

Deshalb wird deine Portokalopita auch sehr gut bei deinen Gästen ankommen, falls du welche erwartest. Du kannst sie mit diesem griechischen Dessert überraschen, Kreativität auf den Kuchentisch bringen und den ausgehenden Sommer gebührend feiern. Und weil die Portokalopita fruchtig-säuerlich schmeckt, dank der vielen Orangen, passt eine cremige Kugel Vanilleeis dazu, das du mit unserem Rezept ganz einfach selbst machen kannst. Eine weitere leckere Kreation aus Filoteig ist die griechische Bougatsa, die mit einer herrlichen Puddingfüllung unglaublich gut schmeckt. Auch dieser griechische Grießkuchen wird dir sicher gut schmecken.