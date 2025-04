Nicht nur für Sportler: So machst du Quark selbst

Ob du Sport treibst oder einfach nur Lust auf etwas Cremiges hast – Quark selbst machen ist eine gute Idee. Denn selbstgemacht schmeckt alles besser oder etwa nicht? Gleichzeitig ist es gar nicht so schwer und du wirst mit einem cremigen Endprodukt belohnt, bei dem du ganz genau weißt, was drin ist.

Quark selbst machen: nur zwei Zutaten

Milchprodukte umgibt oftmals eine etwas mystische Aura. Wer kam erstmals auf die Idee, das saure Milch nicht schlecht geworden ist, sondern lecker und dazu noch gut für die Gesundheit? Dass verschiedene Arten, Milch zu fermentieren, verschiedene Produkte mit verschiedenen Vorteilen, als Ergebnis hat? Tatsächlich wird in Europa „erst“ seit etwa 3000 Jahren Milch verzehrt. Die meisten Menschen waren nämlich von Natur aus laktoseintolerant. Erst durch eine Genmutation setzte es sich durch, dass immer mehr den Milchzucker verdauen konnten.

Aber ich schweife ab. Schließlich geht es darum, Quark selbst zu machen. Wie das geht? An sich ganz einfach, du brauchst nur Milch, Buttermilch und etwas Geduld. Buttermilch ist hier essenziell, denn sie trägt die richtigen Milchsäurebakterien in sich. Diese sorgen dafür, dass die Proteine in der Milch denaturieren, also gerinnen. Dabei bilden sich feste Klümpchen und klare Molke. Das ist es auch, was Quark zu so einer proteinreichen Nahrung macht. Gleichzeitig sind die Milchsäurebakterien gesund für dich, da sie deine Darmgesundheut fördern.

Zunächst solltest du, wenn du Quark selber machen willst, deine Milch auf etwa 30 Grad erhitzen. Gieße dann die Buttermilch hinzu. Nun heißt es warten. Stelle den Topf, in dem sich die Mischung befindet, an einen nicht zu kalten Ort und bewege ihn am besten gar nicht. Du wirst sehen, dass sich nach und nach kleine Klumpen bilden, die in einer wässrigen Flüssigkeit schwimmen. Gieße die Masse nach 24 Stunden durch ein Passiertuch und lass sie mindestens zwei Stunden abtropfen. Dabei bildet sich die cremige Masse, die du als Quark kennst.

Übrigens: Kippe die abgetropfte Flüssigkeit, die Molke, nicht weg! Sie ist das perfekte, gesunde Sportgetränk.

Du willst noch mehr Milchprodukte selbst machen? Dann folge unseren Rezepten und mach Frischkäse selbst oder lerne, wie du deinen eigenen Joghurt herstellst. Auch Clotted Cream, den englischen Klassiker, kannst du selbst machen und musst nicht auf den nächsten Großbritannien-Urlaub warten.

Quark selbst machen

Zubereitungszeit 10 Minuten
Wartezeit 20 Stunden
Gesamtzeit 20 Stunden 10 Minuten
Portionen 1 kg

Kochutensilien
1 Passiertuch

Zutaten
2 l Frischmilch pasteurisiert, 1,5 % Fett

50 ml Buttermilch Zubereitung Erhitze die Milch auf 28 Grad, verwende hierfür ein Küchenthermometer 🛒

Rühre die Milch um und gieße die Buttermilch hinein.

Decke den Topf mit einem Tuch ab und lass ihn 18 Stunden an einem zimmerwarmem Ort stehen.

Hänge ein Sieb in eine große Schale und lege dieses mit einem Passiertuch aus. Gieße die Masse hinein und verknote die Ecken des Tuches miteinander.

Lass den Quark mindestens 2 Stunden abtropfen. Je länger er abtropft ,desto fester wird er.

