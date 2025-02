Backe diese schnellen Quarkschnecken gleich nach

Diese fluffig-weichen Quarkschnecken schmecken einfach immer: Ob als Frühstücksgenuss, zum Nachmittagskaffee oder als Snack für unterwegs! Die süßen Rollen mit ihrer cremigen Füllung bringen einfach jeden in Versuchung. Praktischerweise sind sie nach insgesamt 40 Minuten schon fertig. Du musst also nicht ewig in der Küche schuften, um in ihren Genuss zu kommen.

Quarkschnecken aus Quark-Öl-Teig

Damit ist die Zubereitung der Quarkschnecken einfacher und schneller, als du vielleicht vermutet hast. Wir verwenden hier nämlich einen Quark-Öl-Teig, der in der Konsistenz dem Hefeteig ähnelt, aber dir dank fehlender Gehzeiten viel Zeit einspart. Er besteht aus einer Mischung aus Quark, Milch, Öl und Zucker, die für eine wunderbar saftige Konsistenz sorgt. Damit die Schnecken fluffig und luftig werden, kommt auch etwas Backpulver dazu. Der Teig wird zu einem Rechteck ausgerollt und mit einer süßen Quarkfüllung bestrichen.

Rolle alles auf und schneide die Rolle in gleichmäßigen Abständen durch. Heraus kommen wunderbare Quarkschnecken, die nur noch 20 Minuten im Ofen brauchen. Schon kannst du sie bei einer herrlichen Tasse Kaffee vernaschen. Hol dir damit das Bäckerei-Feeling in deine gemütlichen vier Wände!

Das Grundrezept für unsere Quarkschnecken lässt sich wunderbar abwandeln. Du möchtest es fruchtiger? Dann füge ein paar Rosinen, Beeren oder Marmelade zur Quarkfüllung hinzu. Wer es besonders schokoladig mag, kann die Schnecken mit kleinen Schokostückchen oder einem Hauch Kakaopulver in der Füllung verfeinern.

Wenn das morgendliche Backen weitergehen soll, probiere diese leckeren Quark-Muffins mit Kirschen. Oder samtig-weiche Quarkschnitten! Auch die geben ein tolles Frühstück ab. Genauso wie diese Martinsbrötchen aus Quark-Öl-Teig.