Probiere diese samtig-weichen Quarkschnitten zum Frühstück

Darf’s mal was Besonderes zum Frühstück sein, nicht immer nur Toast und Müsli? Dann habe ich genau das Richtige für dich: leckere Quarkschnitten! Mit Obst und ein wenig Honig hast du ein Frühstück, das dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Denn wer morgens lecker isst, startet seinen Tag gleich mit guter Laune. Und das beeinflusst alles andere, was du mit deinem Tag vorhast! Abgesehen davon ist die Quarkschnitte so einfach in der Zubereitung. Los geht’s!

Quarkschnitten: kleine Eiweiß-Bombe

Unsere Quarkschnitten kommen ohne Boden aus. Das macht unser Rezept so herrlich unkompliziert. Du brauchst vor allem eins: viel Quark. Dazu kommen Sahne, Eier, Milch, Puddingpulver der Geschmacksrichtung Vanille und Zucker. Alternativ kannst du anstelle des Zuckers Honig verwenden. Oder, wenn du ein hartgesottener Fitnessfan bist, die Quarkschnitte auch komplett ohne Süße zubereiten. Doch ein wenig Spaß muss sein, finde ich. Die Menge des Zuckers kannst du in unserem Rezept auch anpassen.

Eine große Portion Eiweiß ist mit diesem Frühstück aber garantiert! Genieße die cremigen Quarkschnitten mit frischem Obst. Wir nehmen Pfirsiche, die wir in Stückchen auf die Schnitte streuen. Und wenn dir die Schnitte nicht süß genug ist, schmeckt ein Klecks Honig ausgezeichnet dazu. Möchtest du die Quarkschnitte als Kuchen servieren, ist das auch kein Problem! Verknete dafür nur Mehl, Butter, Backpulver, Zucker und Eier zu einem Teig und lege ihn ausgerollt in die Ofenform. Die Masse für die Quarkschnitte gibst du als Füllung hinein. Schon hast du einen tollen Quarkkuchen gezaubert!

Doch zurück zum eigentlichen Star dieses Rezepts. Für die Quarkschnitten vermengst du Quark, Eier, Zucker und Sahne zu einer glatten Masse. Das Puddingpulver verrührst du separat mit Milch und gießt es danach dazu. Gib die Masse in eine quadratische Ofenform und backe sie für etwa 30 Minuten im Ofen. Das Ergebnis hat eine wunderbar samtig-weiche Konsistenz, die du lieben wirst!

Übrigens kannst du die Quarkschnitten auch mit einer leckeren Vanillesoße servieren. Mit unserem Rezept machst du sie ganz einfach selbst! Dieser Quarkauflauf mit Mohn ist eine superleckere Variante, die auch zum Frühstück schmeckt. Und wie wäre es mit einem Blaubeer-Quark-Auflauf?