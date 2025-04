Für den Oster-Brunch: Quiche mit Schinken und Ei

An Ostern dreht sich fast alles um das Ei. Da dürfen herzhafte Leckereien mit Eiern beim Oster-Brunch nicht fehlen. Perfekt für das Buffet ist da eine herzhafte Quiche wie diese Variante mit einer Füllung aus Schinken und Ei.

Quiche mit Schinken und Ei: So geht’s!

Die Quiche gehört zwar nicht zu den Gerichten, die du schnell zubereiten kannst, es lohnt sich aber, dafür ein bisschen länger in der Küche zu stehen. Denn die Quiche ist sowohl geschmacklich als auch optisch ein Highlight auf der Ostertafel und ein leckerer Gegenpart zu all den Süßspeisen, die man an Ostern nascht.

Zuerst bereitest du die cremige Füllung für die Quiche mit Schinken und Ei vor, danach knetest du den Teig. Dann füllst du alles in eine Springform 🛒. Die Arbeit des Backens nimmt dir anschließend dein Ofen ab.

Die Quiche wird mit einer Füllung serviert, die hauptsächlich aus Ei, Schinken und Speck besteht, mit einer cremigen Konsistenz begeistert und somit perfekt zu einem ausgedehnten Brunch passt. Im Kontrast dazu steht der knusprige Teig, der herzhaft mit Zwiebeln und geriebenem Käse verfeinert wird. Wenn du magst, dann gib in den Teig noch fein gehackte Kräuter wie Estragon oder Thymian. Das verleiht der Quiche zusätzliche Geschmacksnuancen.

Generell lässt dieses Rezept viel Spielraum für eigene Kreativität. So kannst du den Lauch zum Beispiel auch durch Cocktailtomaten austauschen. Für eine vegetarische Variante lässt du Speck und Schinken einfach weg. Wer von Käse nicht genug bekommt, kann einen würzigen Gruyère oder einen anderen Lieblingskäse mit in die Ei-Sahne-Füllung reiben.

Quiche mit Schinken und Ei Judith 4 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 45 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien 1 Springform, 26 cm Zutaten 1x 2x 3x Für die Füllung: 500 g Lauch

250 ml Wasser

100 g Speckwürfel

150 g Kochschinken

3 Eier

125 ml saure Sahne

60 ml süße Sahne

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Schnittlauch Für den Teig: 125 g Mehl

1/2 TL Backpulver

1/2 TL Senfpulver

100 g geriebener Emmentaler

1 Zwiebel

1 Ei

20 ml Milch

25 g Butter

Salz Zubereitung Wasche zuerst den Lauch und schneide ihn anschließend in 1 cm breite Stücke. Bringe das Wasser mit Salz in einem Topf zum Kochen. Gib den Lauch hinein und lass ihn 5 Minuten kochen. Gieße anschließend den Lauch durch ein Sieb ab und lass ihn abkühlen.

Brate den Speck in einer Pfanne ohne zusätzliches Öl leicht braun an. Stelle ihn beiseite. Schneide den Kochschinken in Würfel und mische ihn mit dem Speck.

Verquirle die Eier mit der sauren und der süßen Sahne, dem Salz, Pfeffer und geriebenen Muskatnuss und stelle die Mischung ebenfalls beiseite.

Schäle für den Teig die Zwiebel und hacke sie in feine Würfel. Mische sie dann mit dem Ei und der Milch.

Mische danach das Mehl mit dem Backpulver und gebe es gehäuft auf eine Arbeitsfläche. Drücke in die Mitte eine Mulde und gib dort den geriebenen Käse, Salz und das Senfpulver hinein. Füge anschließend die Zwiebel-Ei-Milch-Mischung hinzu. Schneide die Butter in Flöckchen, verteile sie drumherum auf dem Mehl und verarbeite alles von außen nach innen zu einem glatten Teig.

Heize den Backofen auf 200 °C vor. Fette eine Springform mit 26 cm Durchmesser mit etwas Butter ein. Gib den Teig hinein und drücke ihn fest an und forme auch einen Rand.

Vermische den Lauch mit der Schinken-Speck-Masse und verteile beides gleichmäßig auf dem Teig. Gieße die Ei-Masse darüber und backe die Quiche bei 200 °C für 45 Minuten auf mittlerer Schiene.

Wasche währenddessen den Schnittlauch und schneide in ihn feine Ringe.

Nimm die Quiche nach der Backzeit aus dem Ofen, lass sie etwas abkühlen und bestreue sie vor dem Servieren mit dem Schnittlauch.

