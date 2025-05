Ein Salatrezept, das ALLE lieben werden

Lass uns für einen Moment das Klischee von „langweiligem Salat“ vergessen, denn dieser Quinoa-Spargel-Salat bringt richtig Geschmack auf den Teller! Fruchtig, herzhaft, nussig – einfach ein Multitalent. Die Kombination aus knackigem Spargel, süßen Früchten, cremigem Feta und einem pikanten Senf-Dressing macht ihn unwiderstehlich. Ob als leichtes Hauptgericht, Beilage oder Hingucker auf der Gartenparty, dieser Salat liefert eine Extraportion Raffinesse.

Quinoa-Spargel-Salat: vollgepackt mit Nährstoffen

Bevor wir mit diesem genialen Salat starten, lass uns mal kurz über die kleinen Körner sprechen, die eine der Hauptzutaten dieses Rezeptes sind: Quinoa. Du hast sicher schon von ihm gehört – Quinoa gilt als das Superfood schlechthin, und das zu Recht! Ursprünglich stammt Quinoa aus den Anden in Südamerika, wo er bereits vor Tausenden von Jahren als Grundnahrungsmittel angebaut wurde. Kein Scherz: Die Inkas nannten ihn sogar ehrfürchtig „die Mutter aller Körner“. Wenn das kein Ritterschlag für ein Lebensmittel ist, weiß ich auch nicht!

Doch das Spannende daran? Quinoa ist eigentlich gar kein Getreide, sondern ein sogenanntes Pseudogetreide. Heißt: Es sieht zwar aus wie Getreide, gehört aber zur Familie der Fuchsschwanzgewächse – und ist damit eher ein entfernter Cousin von Roter Bete und Spinat. Verrückt, oder?

Jetzt mal ehrlich: Wie schmeckt Quinoa eigentlich? Ganz einfach gesagt: leicht nussig, mild und wunderbar vielseitig. Perfekt also, um sich in Salaten, Bowls oder sogar Desserts einzufinden. Wenn du ihn noch nicht probiert hast, wirst du überrascht sein, wie angenehm und unaufdringlich sein Geschmack ist – aber gleichzeitig genug Charakter hat, um nicht langweilig zu sein.

Aber kommen wir zum wichtigsten Punkt: Warum genau ist Quinoa so ein Rockstar, wenn’s um Ernährung geht? Quinoa ist eine komplette pflanzliche Proteinquelle, was bedeutet, dass er alle neun essentiellen Aminosäuren enthält, die unser Körper nicht selbst herstellen kann – das bekommst du sonst eher von Fleisch oder Milchprodukten. Ideal also für Vegetarier und Veganer! Außerdem liefert er reichlich Ballaststoffe, die gut für die Verdauung sind, und ist vollgepackt mit Vitaminen und Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium, Mangan und Vitamin B.

Also, kurz gesagt: Quinoa ist ein echtes Allround-Talent. Er ist gesund, lecker, vielseitig und kinderleicht zuzubereiten. Es ist kein Wunder, dass er seinen Weg aus den Anden in Küchen auf der ganzen Welt gefunden hat – auch in unsere. Wenn du ihn bisher unterschätzt hast, wird dir dieser Salat mit Sicherheit zeigen, warum Quinoa einen festen Platz in deinem Vorratsschrank verdient!

Quinoa-Spargel-Salat mit Apfel und Erdbeeren Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 200 g Quinoa

300 g grüner Spargel

Olivenöl zum Braten

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Apfel z. B. Pink Lady

300 g Erdbeeren

50 g Walnüsse

150 g Feta Für das Dressing: 1/2 Bio-Zitrone

1 Knoblauchzehe

3 EL Olivenöl

2 EL Balsamico-Essig weiß oder dunkel

1 TL Senf

1 TL Ahornsirup

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Spüle den Quinoa in einem feinen Sieb unter kaltem Wasser ab. Koche ihn anschließend nach Packungsanleitung in leicht gesalzenem Wasser. Lass ihn Quinoa ausdampfen und abkühlen.

Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide die Stangen in mundgerechte Stücke. Erhitze etwas Olivenöl in einer Pfanne und brate den Spargel bei mittlerer Hitze 5–7 Minuten an, bis er bissfest ist. Würze mit Salz und Pfeffer.

Wasche und trockne Apfel und Erdbeeren. Schneide den Apfel in dünne Scheiben oder kleine Würfel (nach Belieben). Entferne das Grün der Erdbeeren und halbiere sie.

Röste die Walnüsse in einer trockenen Pfanne leicht an und zerhacke sie grob.

Zerbröckle den Feta in kleine Stücke. Presse den Saft der Zitrone aus. Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein oder drücke ihn durch eine Knoblauchpresse 🛒

Verrühre für das Dressing Olivenöl, Balsamico-Essig, Dijon-Senf, Honig, Zitronensaft und Knoblauch in einer kleinen Schüssel. Schmecke das Dressing mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge den abgekühlten Quinoa mit dem Spargel, Apfel, Erdbeeren und Walnüssen. Gib das Dressing über den Salat und mische alles vorsichtig, damit die Zutaten gleichmäßig verteilt sind.

Garniere den Salat mit den Feta-Stücken und serviere ihn frisch.

