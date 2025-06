Zauber diesen schnellen Eintopf, wenn der Hunger groß ist

Wenn du so richtig Hunger hast, dann willst du alles, außer lange in der Küche stehen. Genau in solchen Momenten solltest du unseren Quinoa-Zucchini-Eintopf zubereiten. Er ist kinderleicht und schnell gemacht und wird dich nicht nur glücklich, sondern garantiert auch satt machen. Probiere ihn gleich aus!

Quinoa-Zucchini-Eintopf: ein weiteres, herrliches One-Pot-Gericht

Diesen würzigen Eintopf bereitest du nicht nur ruckzuck zu, sondern kochst ihn auch, so wie es sich gehört, vollständig in einem Topf. Wenn du dir den Bauch vollgeschlagen hast, gibt es am Ende also auch kaum etwas zum Abspülen.

Mit dieser Mahlzeit bekommst du alles, was ein gutes Wohlfühlgericht ausmacht: gute, simple Zutaten, wenig Arbeit, der Eintopf wärmt dich wunderbar von innen und liefert ordentlich Geschmack. Und das alles sogar ganz ohne tierische Produkte! Natürlich kannst du den Klecks Joghurt am Ende auch einfach weglassen, ich finde aber, dass er dem Eintopf genau den richtigen Twist verpasst.

Die Basis wird von aromatischen roten Zwiebeln, Knoblauch und Staudensellerie gebildet. Ein kräftiges Aroma, das eine herzhafte Grundlage gibt, die passend von den Zucchini und Tomaten ergänzt wird. Der Quinoa sorgt nicht nur dafür, dass du gut gesättigt wirst, sondern bringt auch eine dezent nussige Note in die Zubereitung.

Kurz vor Schluss kommt noch der Babyspinat hinein, der dem Gericht ein frisches, grünes Detail verpasst. Zum Schluss runden in meinen Augen nicht nur die Gewürze den Eintopf perfekt ab, sondern der Zitronensaft. Er versorgt das würzige Gericht mit genau der richtigen Portion Frische. Und wenn am Ende noch etwas im Topf bleibt, hast du direkt eine Mahlzeit für den nächsten Tag, die gleich noch würziger schmeckt, wenn die Aromen über Nacht nochmal ordentlich durchziehen konnten.

Quinoa-Zucchini-Eintopf Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Stange Staudensellerie

2 mittelgroße Zucchini

200 g Quinoa

etwas neutrales Pflanzenöl

1 Dose gehackte Tomaten 400 g

1 TL Thymian

1 TL Rosmarin

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 Msp. Chiliflocken optional, z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 l Gemüsebrühe

1 Bund frische Petersilie

80 g Babyspinat

etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack

etwas Zitronensaft nach Geschmack

pflanzlicher Joghurt optional Zubereitung Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Schneide beides in feine Würfel. Wasche und schäle, falls du es bevorzugst, den Sellerie. Schneide ihn in Scheiben. Säubere die Zucchini und schneide sie in Würfel.

Spüle den Quinoa unter fließendem Wasser gründlich ab.

Erhitze ausreichend Öl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze. Schwitze Zwiebeln, Knoblauch und Sellerie darin für 3-4 Minuten glasig an.

Gib die Zucchiniwürfel dazu und brate sie für etwa 5 Minuten mit, bis sie etwas Farbe erhalten.

Füge Quinoa, gehackte Tomaten, Thymian, Rosmarin, Paprikapulver und Chiliflocken hinzu und verrühre alles gut miteinander.

Gieße die Gemüsebrühe in den Topf und bringe alles einmal zum Aufkochen. Reduziere dann die Hitze und lass alles für ca. 20 Minuten köcheln, bis der Quinoa weich ist und die Flüssigkeit fast vollständig aufgenommen hat.

Wasche währenddessen die Petersilie und den Babyspinat. Trockne beides gut ab und zupfe die Blätter der Petersilie vom Stiel ab.

Hebe den Spinat unter und lass ihn 1-2 Minuten mitköcheln, bis er zusammenfällt. Schmecke den Eintopf mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab und lass ihn für 5 Minuten ziehen.

Serviere den Eintopf in passenden Schüsseln, gib einen guten Klecks pflanzlichen Joghurt dazu und garniere alles mit der frischen Petersilie.

