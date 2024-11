Quinoasalat mit Rosenkohl und Hähnchen: gesund durch die kalte Jahreszeit

In der Zwischenzeit putze den Rosenkohl, entferne die äußeren Blätter und halbiere ihn. Blanchiere ihn in leicht gesalzenem Wasser für ca. 5-7 Minuten, bis er bissfest ist. Gieße ihn dann ab und stelle ihn zur Seite.

Schäle die Karotte und schneide sie in kleine Würfel. Hacke Zwiebel und Knoblauch fein. Schneide das Hähnchenbrustfilet in kleine Stücke und würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Brate das Hähnchen darin goldbraun an, nimm es aus der Pfanne und stelle es beiseite. Brate in derselben Pfanne die Zwiebel, den Knoblauch und die Karotten an.