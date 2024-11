Quittenmarmelade selbst machen: Jetzt geht’s ans Eingemachte

Auch wenn vor lauter frisch geernteten Äpfeln und Kürbissen die Quitte auf Wochenmärkten eher untergeht: Es ist Quittensaison. Die leuchtend gelben Früchte mit dem angenehm süßen Duft warten nur darauf, zu etwas Leckerem verarbeitet zu werden. Und was bietet sich mehr an, als eine köstliche Marmelade zuzubereiten? Eben! Fangen wir an.

Quittenmarmelade selber machen

Quitten zuzubereiten ist eine kleine Herausforderung. Schafft man es aber erst einmal die harte Schale zu durchbrechen, erwartet einen im Inneren zwar kein weicher, dafür aber umso aromatischer Kern. Vor allem zum Kochen von Marmelade eignet sich die gelbe Frucht gut. Wenn man im tiefsten Winter am Morgen ein Glas der selbst gemachten Marmelade öffnet und den goldgelben, süßen Aufstrich auf dem Frühstücksbrötchen genießt, hat sich die Mühe allemal gelohnt.

Für eine klassische Quittenmarmelade brauchst du nur vier Zutaten. Neben Quitten sind dies natürlich noch Gelierzucker, etwas Zitronensaft und eine Vanilleschote. Zuerst müssen die Quitten gründlich gewaschen und mit einem Tuch von ihrem Flaum befreit werden. Schneide sie danach auf, entferne die Kerne und teile sie in Stücke. Koche die Quittenstücke in einem Topf mit Wasser weich. Anschließend gießt du das Wasser ab und pürierst die Quitten gut durch. Das Püree kommt nun zusammen mit Gelierzucker, Zitronensaft und Mark einer Vanilleschote in einen Topf, wo alles zusammen unter Rühren sprudelnd aufkochen muss. Ist die Marmelade fertig, füllst du sie in sterile Gläser ab. Sie ist mehrere Monate haltbar, sollte aber möglichst dunkel und kühl aufbewahrt werden.

Marmeladen sind eine tolle Möglichkeit, Obst haltbar zu machen und den fruchtigen Geschmack für die Zeit zu konservieren, wenn es die Früchte gerade nicht zu kaufen gibt. Ein echter Klassiker ist eine Orangenmarmelade nach englischem Rezept. Magst du außergewöhnliche Aromen? Dann probiere diese Apfelmarmelade mit Salzkaramell. Aber auch diese beschwipste Grapefruitmarmelade mit Aperol erinnert beim Genuss auf dem Brötchen an die letzte Sommerparty.