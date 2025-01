Frischer Ramensalat: So leicht zauberst du dir dieses herrliche Gericht

Mische 1 EL Sojasoße, Reisessig, Agavendicksaft und Paprikapulver in einer kleinen Schüssel zusammen. Schneide den Tofu in kleine Würfel und gib ihn mit der Marinade in eine kleine Frischhaltedose. Schüttle sie ein wenig durch, sodass alle Würfel gut mit der Marinade bedeckt sind und stelle sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.