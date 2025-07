Am Abend bevorzugen viele Menschen Gerichte, die nicht zu schwer im Magen liegen und sich schnell und einfach zubereiten lassen. Diese Pfannen-Ratatouille erfüllt beide Voraussetzungen – sie ist nicht nur einfach zu machen und bekömmlich, sondern auch optisch ansprechend. Und natürlich darf man nicht vergessen: Sie schmeckt fantastisch!

Wenn du auf der Suche nach einem leckeren und einfachen Rezept für eine französische Köstlichkeit bist, dann ist Ratatouille aus der Pfanne genau das Richtige für dich!

Rezept für Ratatouille aus der Pfanne

Ratatouille ist ein beliebtes und klassisches Gericht aus der französischen Küche. Es ist bekannt für seine Vielfalt an saisonalen Gemüsesorten, die in einem Eintopf aus Tomaten und Kräutern langsam geschmort werden. Obwohl das traditionelle Gericht oft im Ofen zubereitet wird, stellt die Zubereitung in der Pfanne eine schnelle und einfache Alternative dar. In diesem Rezept stellen wir dir eine köstliche Variante der Ratatouille aus der Pfanne vor.

Dieses Rezept ist ideal für viel beschäftigte Menschen, die eine schnelle und dennoch gesunde Mahlzeit zubereiten möchten. Es ist spielend einfach, erfreulich schnell und erfordert nur eine Pfanne und einige grundlegende Zutaten. Mit einer Mischung aus frischem Gemüse und aromatischen Kräutern begeistert die Ratatouille aus der Pfanne sowohl deine Familie als auch deine Gäste.

Bei diesem Hochgenuss dürfte vielen gar nicht auffallen, dass das Gericht ganz ohne Fleischbeilage auskommt. Das beweist mal wieder: So manch vegetarisches Gericht weiß locker als Hauptgericht zu überzeugen und lässt nichts missen! An die Pfanne, fertig, los!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Weitere köstliche Rezepte aus der französischen Küche findest du hier:

Ratatouille aus der Pfanne Anke 5 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Belag: 3 Auberginen

5 Tomaten

3 große, festkochende Kartoffeln

3 Zucchini

3 Kugeln Mozzarella

grünes Pesto Für die Soße: Pflanzenöl zum Anbraten

1 gewürfelte Zwiebel

3 Knoblauchzehen fein gewürfelt

1 gelbe Paprika gewürfelt

1 rote Paprika gewürfelt

450 ml Tomatensoße

1 Handvoll frisches Basilikum in Streifen

Salz und Pfeffer Zubereitung Schneide 🛒 zuerst Auberginen, Tomaten, Kartoffeln, Zucchini und Mozzarella in feine Scheiben. Stell dann alles beiseite.

Brate Zwiebeln und Knoblauch in einer gusseisernen Pfanne in Öl an. Gib dann beide Sorten Paprika hinzu und rühre kräftig um. Lösche alles mit der Tomatensoße ab und würze, während die Mischung köchelt, mit Salz und Pfeffer. Rühre nochmal um und streue das Basilikum auf die Soße.

Nun geht es ans Schichten: Nimm jeweils eine Scheibe von den geschnittenen Zutaten und stelle sie aufrecht nebeneinander an den Rand der Pfanne. Wiederhole dies, bis du einen kompletten Kreis gelegt hast, und fahre dann mit einem kleineren Kreis im Inneren fort. Sobald dieser fertig ist, machst du auf dieselbe Weise weiter. Wiederhole das so lange, bis die Pfanne komplett mit den Scheiben gefüllt ist.

Decke die Pfanne dann mit Alufolie ab und backe das Gericht für 60 Minuten bei 175 °C Umluft.

Gib nun mit einem Löffel auf jeden Kreis einen „Pesto-Ring“. Damit wird die Mahlzeit auf dem Esstisch noch mehr zum Hingucker. Notizen Bereite das Pesto einfach selbst zu. Dafür pürierst du 2 gehackte Knoblauchzehen mit 6 EL Olivenöl, einer Handvoll frischem Basilikum, 1 EL frisch gehacktem Thymian sowie Salz und Pfeffer.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.