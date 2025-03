Göttlich lecker: Der Red Goddess Salad ist ein kunterbunter Hingucker

Der Green Goddess Salad war gestern. Hier kommt der Red Goddess Salad! Er sieht mindestens genauso cool aus – wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Die pink-rote Salatmischung ist eine echte Vitaminbombe! Hier trifft knackiger Rotkohl auf erdige Rote Bete, süß-saftige Paprika und frische Tomaten. Das Dressing aus getrockneten Tomaten, Cashews und Hefeflocken rundet das Ganze geschmacklich ab. Hol dir den Social-Media-Trend-Salat jetzt auf den eigenen Teller!

Knackig, frisch und einfach: Red Goddess Salad

Nicht nur optisch ist der Red Goddess Salad ein echtes Highlight. Er steckt auch voller Power für deinen Körper. Die Kombination aus Rotkohl, Roter Bete, Paprika und Tomaten bringt eine geballte Ladung an Vitaminen, Antioxidantien und Mineralstoffen mit sich, die dich von innen heraus strahlen lassen.

Rotkohl ist nicht nur knackig und lecker, sondern auch ein echtes Superfood! Er versorgt uns mit einer ganzen Ladung Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt. Außerdem enthält er sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die entzündungshemmend wirken. Bonus: Die Ballaststoffe sorgen für eine gesunde Verdauung und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Ein weiterer Star des Salats ist die Rote Bete. Sie enthält Folsäure und Eisen. Beides wird für gesunde Zellen und die Blutbildung benötigt. Ihr leicht erdiger Geschmack ist außerdem der perfekte Gegenpol zu den fruchtigen Tomaten. Diese spenden uns eine Extraportion Lycopin, das unsere Zellen vor freien Radikalen schütz. Zu guter Letzt rundet rote Paprika die Superfood-Crew ab. Auch sie steckt voller Vitamin C und ist gut für die Haut. Höchste Zeit also, dass du dir eine ordentliche Portion unseres Red Goddess Salads gönnst!

Die Zubereitung ist zum Glück ganz einfach. In weniger als einer halben Stunde kannst du den Red Goddess Salad genießen. Alles, was du dafür tun musst, ist das Gemüse zu schnippeln und das Dressing zu mixen. Starte am besten mit dem Rotkohl. Schneide ihn in dünne Streifen oder hacke ihn klein. Als Nächstes würfelst du Paprika, Rote Bete und Tomaten klein. Dann wandert alles zusammen in eine Schüssel.

Für das Dressing gibst du getrocknete Tomaten aus dem Glas inklusive ihres Öls in den Mixer. Hinzu kommen Cashewkerne, Hefeflocken, eine Knoblauchzehe, der Saft einer Zitrone und eine weitere Rote Bete. Sie sorgt für eine schöne rot-pinke Farbe des Dressings. Püriere alles fein und gib das Dressing über den Salat. Vermenge alles gut und schmecke mit Salz und Pfeffer ab. Fertig ist der Red Goddess Salad!

Du hast jetzt so richtig Appetit auf Rotkohl bekommen? Dann könnte auch dieses Rezept für Coleslaw mit Rotkohl etwas für dich sein. Oder probier unseren Rote-Bete-Linsen-Salat. Und unser Rotkohlsalat mit Orangen und Walnüssen ist definitiv eine Vitaminbombe, die nicht nur gesund, sondern auch lecker ist. Noch nichts Passendes für dich dabei? Unser Koch-Bot hilft dir bei der Rezeptsuche. Probier’s doch einfach mal aus!