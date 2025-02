Knusprige Reispapier-Dumplings mit leckerer Füllung

Ich liebe Teigtaschen aller Art. Deshalb finde ich es toll, dass so viele Länderküchen ihre ganz eigene Version davon haben. Oft bestelle ich in Restaurants entweder Gyozas, Maultaschen oder Piroggen. Wenn ich zu Hause Lust darauf bekomme, mache ich mir aber auch gern mal eine Portion Reispapier-Dumplings. Wie das geht? Ganz leicht, ich erkläre es dir gern.

Rezept für Reispapier-Dumplings mit Gemüsefüllung

Wenn dich die Lust nach der asiatischen Küche packt, dann sind diese Reispapier-Dumplings eine gute Idee. Sie schmecken wunderbar aromatisch und sind nicht besonders schwer in der Zubereitung. Befüllen lassen sie sich nach Lust und Laune, sie eignen sich außerdem super, um Reste zu verwerten. Ich bereite sie gern mit Gemüse und Pilzen zu, es ist aber auch möglich, sie mit gebratenem Hackfleisch oder Glasnudeln zu füllen.

Der erste Schritt besteht darin, die Zutaten für die Füllung der Reispapier-Dumplings vorzubereiten. Dabei ist es wichtig, diese besonders fein zu zerkleinern. Möhren, Ingwer und Knoblauch beispielsweise lassen sich wunderbar reiben, Paprika und Chinakohl kann man leicht in dünne Streifen schneiden. Auch die Pilze sollten möglichst klein gehackt werden.

Alle Zutaten werden danach in einer Pfanne angebraten und mit Sojasoße und Pfeffer gewürzt. Danach geht’s schon ans Befüllen der Reispapier-Dumplings. Dafür muss man zunächst ein Blatt Reispapier 🛒 in kaltem Wasser einweichen, bis es sich gut falten lässt. Achtung, das Papier klebt nach dem Einweichen ein wenig, daher sollte man damit vorsichtig weiter arbeiten. Am besten legt man es vor sich auf die Arbeitsfläche und platziert dann eine Portion des Pfanneninhaltes mittig darauf. Dann werden die Ränder darüber gefaltet, sodass ein kleines Päckchen entsteht. Das wird in ein weiteres Blatt Reispapier gewickelt, damit die Dumplings stabiler sind.

Sind alle Zutaten verbraucht, müssen die Teigtaschen nur noch knusprig gebraten werden. Am besten schmecken sie noch warm, aber man kann sie auch gut vorbereiten und mitnehmen, etwa für die Mittagspause während der Arbeit. Dazu schmeckt ein schnell angerührter Dip wie diese Erdnuss-Soße.

Probiere als Nächstes mal diese gedämpften asiatischen Teigtaschen oder karelische Piroggen aus Finnland. Indische Samosas sind ebenfalls kleine knusprige Leckerbissen, die du dir nicht entgehen lassen solltest.

Reispapier-Dumplings Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 2 Möhren

1 Paprika

200 g Shiitake-Pilze alternativ andere Pilze

110 g Chinakohl

20 g Ingwer

1 Knoblauchzehe

Öl zum Braten

2 EL Sojasoße

Pfeffer

16 Blätter Reispapier Zubereitung Schäle die Möhren und raspele sie. Wasche die Paprika, entferne das Kerngehäuse und schneide den Rest in dünne Streifen. Putze die Pilze und schneide sie klein. Wasche den Kohl und schneide ihn in feine Streifen. Schäle den Ingwer und Knoblauch und reibe beides.

Erhitze Öl ine einer Pfanne und brate die Zutaten darin scharf an. Würze mit Sojasoße und Pfeffer.

Fülle einen tiefen Teller mit kaltem Wasser und weiche ein Blatt Reispapier darin ein.

Lege das Reispapier auf eine Arbeitsfläche und platziere 1/8 der Füllung in der Mitte. Klappe die Ränder des Reispapiers darüber, sodass eine rechteckige Tasche entsteht.

Weiche ein weiteres Blatt Reispapier ein, lege das Päckchen darum und falte das zweite Reispapierblatt darum. Verfahre mit den übrigen Zutaten genauso.

Brate die Dumplings in Öl rundherum knusprig an und genieße sie noch warm. Notizen Du kannst die Füllung um Zutaten wie gegarte Glasnudeln oder Hackfleisch erweitern.

Bestreue die Dumplings vor dem Servieren mit Sesam und gehackter Frühlingszwiebel.

Dazu passt ein Erdnuss- oder ein anderer Dip.

