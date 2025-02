Knusprige Reistaler: schnell gebraten und absolut köstlich

Wir alle standen schon einmal vor der Situation, dass wir ein Gericht mit Reis zubereitet und am Ende noch Reis übrig hatten. Dieses Rezept für knusprige Reistaler ist perfekt, um diese Reste am nächsten Tag noch weiterzuverarbeiten – aber natürlich auch, um ein schnelles und köstliches Reisgericht zu braten. So knusprig hast du kleinen Körner garantiert noch nie gegessen!

Köstlich, knusprige Reistaler: unkompliziert, schnell, einfach herrlich

Die Reistaler sind ein perfektes Gericht, wenn du Reis einmal wieder in neuer Form erleben möchtest. Und sie sind super simpel zubereitet. Die Reistaler erinnern ein wenig an Kartoffelpuffer und schmecken dementsprechend mit denselben Toppings genauso gut.

Du kannst sie mit Rübenkraut oder Apfelmus genießen. Wenn du es eher herzhaft magst, dann passt auch ein frischer Kräuterdip perfekt zu ihnen. So oder so musst du diese goldbraunen, knusprigen Schätze einfach probieren. Sie bieten sich auch an, nach dem Zubereiten und Abkühlen als herzhafter Snack für zwischendurch mitgenommen zu werden.

Falls du noch Reis vom Vortag übrig haben solltest, ist das natürlich perfekt und spart dir einen Arbeitsschritt. Koche den Reis ansonsten einfach nach den Angaben auf der Verpackung.

Während der Reis kocht, kannst du die anderen Zutaten vorbereiten. Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beides klein. Schäle die Karotte und hobel sie mit einer Reibe 🛒 fein. Anschließend kommen alle Zutaten zusammen mit dem Reis in eine Schale und müssen gut vermengt werden. Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne, forme Taler aus der Masse und brate sie von beiden Seiten goldbraun an. Lass dir den Reis auf diese andere Zubereitungsweise schmecken!

Knusprige Reistaler Dominique 4.10 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x 500 g Reis gekocht

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

1 Karotte

3 EL Mehl

1 TL Paprikapulver edelsüß

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack

Olivenöl zum Anbraten Zubereitung Bereite den Reis nach den Packungsangaben zu, lass ihn abkühlen und gib ihn in eine große Schüssel. Falls du Reis vom Vortag nutzt, kannst ihn direkt in eine große Schüssel kippen.

Schäle die Zwiebeln und hacke sie in kleine Würfel. Schäle den Knoblauch und hacke ihn ebenfalls klein. Schäle die Karotte und reibe sie fein.

Gib das Gemüse, Mehl und die Gewürze zum Reis in die Schale und vermenge alles gut miteinander.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne. Forme Reistaler aus der Masse und brate sie bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun und knusprig an. Lege sie anschließend noch kurz auf ein Stück Küchenpapier, um überschüssiges Öl aufzusaugen. Notizen Wenn du den Reis beim Vermengen der Zutaten ein wenig zerdrückst, klebt beim Braten alles etwas besser zusammen.

